El Banco Ciudad y el Edicto del Juzgado N° 16. ¿Te quiere ver crecer?

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 16 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en autos “PADEC C/Banco Ciudad de Buenos Aires S/Otras demandas C/la autoridad administrativa” (EXPTE: EXP 19281/0) CITA a los clientes del BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES TITULARES DE CUENTAS EN CAJA DE AHORRO EN PESOS EN LAS QUE SE COBRE CARGO POR MANTENIMIENTO para que, en el plazo de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente día hábil al de la última publicación de este edicto, se presenten y manifiesten su expresa voluntad de no ser alcanzados por los efectos de la sentencia que resultase favorable a sus derechos. Aclarándose que una sentencia desfavorable no podrá alcanzarlos en ningún caso ni perjudicar sus derechos (conf. Art. 54, segundo párrafo, Ley 24.240, texto según Ley 26.361). La citación abarca tanto a los actuales titulares de esa clase de cuentas como a quienes lo eran al 3 de febrero de 2006, aunque no las posean a la fecha.

