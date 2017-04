El fantasma de la B sigue dentro de la UCR y van por el campeonato del descenso

No obstante, el ex senador y uno de los arquitectos de la alianza gobernante reconoció que “siempre hubo peligro de que el PRO -un partido que tiene apenas el 10 por ciento de la historia cronológica- pueda subsumirnos es cierto, pero ese es un problema más nuestro que de la voluntad del PRO” y convocó a superar los conflictos “doctrinarios e ideológicos” que existen entre su partido y el macrismo.

“Yacobitti no puede elegir por si solo un candidato porque a él se le ocurra”, declaró a la prensa, minutos antes de comenzar el encuentro, el ex intendente porteño Suárez Lastra y agregó que “ir tras la candidatura de Lousteau, sería poner al radicalismo detrás de un proyecto personal para el 2019 que es su candidatura a jefe de gobierno”.

Cuando uno ve lo que quedó de un partido centenario, te da ganas de llorar, todos los amigos de la UCR están espantados con lo que pasa en este histórico partido, los únicos que no la ven son la formación de radichetas que no saben que hacer, y cada día se nota más. La Unión Cívica Radical (UCR) es un partido político de la Argentina fundado el 26 de junio de 1891 por Leandro N. Alem. A lo largo de su historia tuvo diferentes conformaciones y fracturas y a través de las mismas gobernó en nueve oportunidades el país, mediante las presidencias de Hipólito Yrigoyen, Marcelo T. de Alvear, Roberto M. Ortiz, Arturo Frondizi, José María Guido, Arturo Illia, Raúl Alfonsín, y Fernando de la Rúa. Llegó también a la Vicepresidencia de la Nación en los primeros mandatos de Juan Domingo Perón, y Cristina Fernández de Kirchner, todos recuerdan el no positivo. En las elecciones presidenciales de 2015 la UCR integró la alianza Cambiemos, que ganó con la candidatura presidencial de Mauricio Macri del partido Propuesta Republicana. Pero hoy están jugando a ver quien va a ser el mariscal del descenso.

