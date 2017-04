Primer trailer de “La cordillera” de Santiago Mitre con Ricardo Darín

Dirigida por Santiago Mitre. Protagonizada por Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Érica Rivas, Elena Anaya, Daniel Giménez Cacho, Alfredo Castro, Gerardo Romano, Leonardo Franco, con la participación especial de Paulina García y Christian Slater.

https://goo.gl/GWhT8n

Crédito: Diego Araya C.

https://www.facebook.com/La-Cordillera-Pel%C3%ADcula-1311397082211652/

https://twitter.com/lacordilleraok

https://www.instagram.com/lacordilleraok/

En la nueva película de Santiago Mitre, Ricardo Darín interpreta a Hernán Blanco, un presidente de Argentina que durante una cumbre internacional de mandatarios se descubrirá atrapado entre la política y su vida personal. La filmación, que se extendió durante ocho semanas, recorrió locaciones de Buenos Aires, Bariloche, Santiago de Chile y el centro de esquí Valle Nevado, en el vecino país. Durante las últimas semanas el multipremiado compositor español Alberto Iglesias estuvo trabajando en la partitura del film entre Madrid y Londres, donde se produjo la grabación de la música. En paralelo, en la ciudad de París, se trabajó la corrección de color y en estos días se está realizando la mezcla final de sonido.

La cordillera es una producción internacional de K&S Films, La Unión de los Ríos, MOD Producciones (España) y Maneki Films (Francia), co producida por Telefé, que será distribuida por Warner Bros. Pictures en toda América Latina y España. Además, la película será exhibida comercialmente en Francia por la prestigiosa distribuidora Memento.

Acompañan a Darín, Dolores Fonzi, Érica Rivas, Gerardo Romano y un elenco internacional que incluye a la española Elena Anaya (ganadora del Goya en 2011 por su papel en La piel que habito), los chilenos Paulina García (mejor actriz en el Festival de Berlín de 2013 por Gloria) y Alfredo Castro (habitual colaborador del realizador Pablo Larraín), el prestigioso actor mexicano Daniel Giménez Cacho y el brasileño Leonardo Franco. Sobre el final del rodaje se incorporó al elenco el reconocido actor estadounidense Christian Slater -ganador en 2016 de un Globo de Oro por su rol en la aclamada serie Mr. Robot-, para encarar un papel clave en la trama del film.

La historia, escrita por el propio Mitre y Mariano Llinás, se desarrolla durante una cumbre de presidentes latinoamericanos en Chile, donde se definen las estrategias y alianzas geopolíticas de la región. Hernán Blanco, el presidente argentino, vive un drama político y familiar que le hará enfrentarse a sus propios demonios, y deberá tomar dos decisiones que podrían cambiar el curso de su vida en el orden público y privado: por un lado, una complicada situación emocional con su hija; por otro, la decisión política más importante de su carrera.

Además de K&S Films, La cordillera cuenta con la producción de la española MOD, que apoyó notables películas como Mar adentro, Los otros y Ágora, de Amenábar, y Biutiful, de Alejandro Gonzalez Iñárritu; la francesa Maneki Films; y La Unión de los Ríos, la compañía fundada por Mitre. El estreno en Argentina está programado para el 17 de agosto de 2017.

Sobre K&S Films

K&S Films es una productora de cine fundada por Oscar Kramer y Hugo Sigman hace más de una década. Integrada por un equipo de productores de gran experiencia, K&S Films tiene como meta principal crear proyectos innovadores y originales, con directores notables, y propuestas narrativas capaces de interesar al público local e internacional. Entre sus títulos destacados se encuentran El clan, de Pablo Trapero; Relatos salvajes y Tiempo de valientes, de Damián Szifron; Truman, de Cesc Gay; Séptimo, de Patxi Amezcua; El último Elvis, de Armando Bó; Crónica de una fuga, de Adrián Caetano; Kamchatka y Plata quemada, ambas de Marcelo Piñeyro. Además ha brindado servicios de producción en Argentina para realizaciones internacionales de primer nivel, como The Revenant, Focus, Lucky Luke y On the Road, entre otras.

www.ks-films.com

Sobre La Unión de los Ríos

La Unión de los Ríos es la confluencia en el año 2011 de los productores Agustina Llambi Campbell y Fernando Brom, y los guionistas y directores Alejandro Fadel, Martín Mauregui y Santiago Mitre. Su primera película, El estudiante, dirigida por Mitre, ganó una veintena de premios nacionales e internacionales. En 2012, estrenaron en el BAFICI Los salvajes, opera prima de Alejandro Fadel, que ese mismo año ganó el premio ACID/CCAS en la Semaine de la Critique del Festival de Cannes. En 2013 presentaron en la Selección Oficial del BAFICI Los posible, de Mitre y Juan Onofri Barbato, que fue invitada a numerosos festivales internacionales. En 2015, El cielo del centauro, film que marcó el retorno de Hugo Santiago a la Argentina, fue la apertura del BAFICI. En mayo del mismo año, la productora presentó en la Semaine de la Critique del Festival de Cannes La patota, segundo largometraje de ficción de Mitre, que obtuvo el Grand Prix y el Premio FIPRESCI a la mejor película de las secciones paralelas de Cannes.

www.launiondelosrios.com

Sobre MOD Producciones

MOD Producciones es una productora de cine y televisión creada en 2007 por Fernando Bovaira, que en su amplia trayectoria profesional ha estado al frente de algunos de los títulos de mayor éxito de la cinematografía española: Los otros y Mar adentro (Oscar® a la mejor película de habla no Inglesa en 2005), de Alejandro Amenábar; Mortadelo y Filemón, de Javier Fesser; Lucía y el sexo, de Julio Medem, y La lengua de las mariposas, de José Luis Cuerda, entre otras. Bajo esta impronta de calidad y conexión con la taquilla, produjeron Ágora, segunda realización en inglés de Amenábar, presentada en el Festival de Cannes. Destacan también en su filmografía Biutiful, de Alejandro G. Iñárritu (premio al mejor actor en Cannes y nominada al Oscar® como mejor película de habla no Inglesa); Caníbal, de Manuel Martín Cuenca; La gran familia española y Primos, ambas de Daniel Sánchez Arévalo; Promoción fantasma, de Javier Ruiz Caldera; El mal ajeno y Zipi y Zape y el club de la canica, ambas de Oskar Santos; y Fin, ópera prima de Jorge Torregrossa. En 2015 presentó Regresión, de Alejandro Amenábar. En 2016 estrenó Zipi y Zape y la isla del capitán y Cuerpo de élite, ópera prima de Joaquín Mazón. También produjo para Canal+ la serie de ficción Crematorio, basada en la novela homónima de Rafael Chirbes. En 2013 estrenó la miniserie Niños robados, sobre el robo de bebés en la España de los 70, dirigida por Salvador Calvo. Del mismo director es Lo que escondían sus ojos, miniserie para Mediaset España, que actualmente se encuentra en fase de postproducción.

www.modproducciones.es

Sobre Maneki Films

Maneki films es una productora francesa fundada en septiembre de 2009 por Didar Domehri, ex directora de ventas internacionales de Films Distribution. Desde su creación, Maneki ha producido y coproducido largometrajes tanto franceses como internacionales, en su mayoría seleccionados y premiados en festivales internacionales como Cannes, Venecia, Toronto y San Sebastián. La productora realiza películas francesas y extranjeras tanto en servicios de producción como en coproducciones internacionales. Hasta la fecha, ha realizado coproducciones con China, España, Cuba, Argentina, Bélgica, Luxemburgo, Turquía, Palestina, Líbano y Brasil. Maneki films opera, dependiendo del Proyecto, sola o en coproducciones con socios franceses o extranjeros a través de Full House, compañía creada junto con Borsalino Productions.

www.manekifilms.com

Ficha técnica de La cordillera

Director: Santiago Mitre

Guionistas: Santiago Mitre, Mariano Llinás

Producida por Kramer & Sigman Films, La Unión De Los Ríos, MOD Producciones (España), Maneki Films (Francia)

Productores: Hugo Sigman, Fernando Bovaira, Matías Mosteirín, Didar Domehri, Simón de Santiago, Fernando Brom, Agustina Llambi Campbell, Leticia Cristi, Axel Kuschevatzky

Productores ejecutivos: Micky Buyé, Javier Braier

En coproducción con Telefé

Coproductores: Alexandre Mallet – Guy, Olivier Père, Rémi Burah

Distribuida por Warner Bros. Pictures Argentina.

Director de fotografía: Javier Juliá

Asistente de dirección: Martín Bustos

Directores de arte: Sebastián Orgambide, Micaela Saiegh

Directores de sonido: Federico Esquerro y Santiago Fumagalli

Montajista: Nicolás Goldbart

Música original: Alberto Iglesias

Vestuario: Sonia Grande

Maquillaje: Marisa Amenta, Angela Garacija

Peinado: Néstor Burgos

Coordinadora de producción: Carolina Agunin

Coordinador de post producción: Ezequiel Rossi

Directores de casting: Javier Braier, Mariana Mitre