Lousteau quiere ir a internas con Cambiemos.

“Dejar la embajada fue una decisión personal de él, como también fue una decisión personal en primer término aceptar ese ofrecimiento. Mucho más no te puedo decir porque con nosotros no habló”, lo describió Ferraro.

En contra de sus deseos, desde el PRO siempre hacen notar que la fuerza de Lousteau fue una opositora tenaz todo el año pasado en la Legislatura, y no tienen dudas de que el ex embajador no está en consonancia con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sus equipos o sus políticas.

Rossi fue elogioso con la diputada pero marcó una diferencia. “En lo único que no coincido es en la afirmación de que Martin no es de Cambiemos. Es un error, a Lousteau lo apoya el radicalismo de la Capital y nosotros somos una parte integrante de Cambiemos”, replicó.

Con Elisa Carrió prácticamente confirmada como candidata en la Capital, desde las filas del ex embajador en Estados Unidos Martín Lousteau no dan por perdida su pelea para competir dentro de la interna de Cambiemos y siguen insistiendo en conformar ese frente electoral en la Ciudad.

