Solá: “Hay un gran espacio que no quiere una Argentina dividida”

Por último el ex Gobernador se refirió a la relación que tiene él y su espacio político con el peronismo: “Hay mucho peronismo dentro mío, soy totalmente peronista y me gustaría que se diera una forma de unidad y renovación. He tratado que el Frente Renovador tuviese ese rol, pero en Massa predomina la idea de hacer algo nuevo”.

Consultado por su futuro político, a dos meses del cierre de listas para las elecciones legislativas, Solá fue contundente: “Espero ser candidato como diputado por la provincia de Buenos Aires, por el Frente Renovador. Me propusieron ir por la Capital Federal pero hay cambios que a cierta edad uno no puede hacer. Esos cambios confunden a la gente”.

En declaraciones en el programa “Negro 630” de Radio Rivadavia, el diputado nacional Felipe Solá expresó: “Hay un gran espacio que no quiere una Argentina dividida. La polarización empobrece enormemente al país, creemos que hay un sector que no quiere la grieta y a ese sector vamos a apuntar”.

