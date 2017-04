Pobreza: el límite entre “pobres” y “no pobres vulnerables”

Una familia necesitó en marzo $14.620 para no ser pobre. De esta forma, la canasta básica total que marca el límite entre “pobres” y “no pobres vulnerables” aumentó 3,49 por ciento en el tercer mes del año y 30,20 por ciento en los últimos doce meses.

Una familia tipo de cuatro integrantes que habita en la ciudad de Buenos Aires necesitó en marzo 14.620,17 pesos para no caer en la pobreza, 7.260,08 pesos para no ser indigente y por lo menos 23.358,09 pesos para integrar la clase media, de acuerdo con lo informado hoy por la Dirección General de Estadística y Censos porteña.

De esta forma, la canasta básica total (CBT) que marca el límite entre “pobres” y “no pobres vulnerables” aumentó 3,49 por ciento en el tercer mes del año y 30,20 por ciento en los últimos doce meses.

Asimismo, la canasta básica alimentaria (CBA) que separa a la indigencia de la pobreza tuvo incrementos menores (2,87 y 24,06 por ciento, respectivamente) debido a que en su composición no se incluyen a los servicios públicos, principales impulsores de la inflación desde febrero de 2016.

A diferencia del INDEC, Estadística de la Ciudad reconoce en su medición seis estratos sociales: indigencia (no llega a cubrir la CBA), pobreza no indigente (cubre la CBA pero no la CBT), no pobres vulnerables (cubre la CBT pero no la canasta total, CT), sector medio frágil (cubre hasta 1,25 veces la CT), sector medio “clase media” (cubre hasta 4 veces la CT) y sector acomodado (cubre más de cuatro veces la CT).