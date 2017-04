La nueva obra de Constitución no se usa por que está mal diseñada 

La rampa, parte del diseño del acceso, da al centro de la plaza y a las sendas peatonales, pero no a las paradas de colectivo, ubicadas en la zona del desnivel (derecha). Es poca la gente que usa el nuevo acceso, ya que el grueso de los pasajeros se dirige hacia la estación del Ferrocarril Roca. Cabe decirlo, el “Centro de Transbordo” no sirve para transbordar con el ferrocarril. enelSubte pudo comprobar en el lugar que aproximadamente ocho de cada diez pasajeros siguen utilizando las salidas preexistentes.

El desnivel, fuertemente criticado por los usuarios, fue vallado durante el fin de semana. Ese pronunciado desnivel obligaba a los pasajeros a realizar un peligroso salto que podría haberse evitado de haberse colocado un par de escalones. Pese a que la premisa de la obra era, justamente, favorecer los transbordos, el diseño arquitectónico parece no haber tenido en cuenta esto: las salidas se instalaron hacia el centro de la plaza y no hacia donde paran los colectivos.

Primero un aplauso a los malisimos arquitectos e ingenieros que otra vez demuestran que no tienen la mas palida idea por donde circula la gente, algo que se ve en primer año de diseño, es decir pedimos un gran aplauso los responsables de poner un escalón de medio metro para que los porteños se rompan el la tibia y el peroné y un aplauso a los que clausuraron ya que la valla amarilla hace que la obra quede completamente inutil, Larreta un aplauso como siempre. La ignorancia dl transporte público no es nueva en Larreta, las paradas de colectivo con techos de vidrio y los números de idetificación de un solo lado y del lado de la calle son un hazme reir en el mundo del diseño.

This entry was posted in Ciudad Noticias . Bookmark the permalink