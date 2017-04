Claves para la consolidación definitiva del turismo de reuniones en Argentina

De las mencionadas 4.708 reuniones realizadas en 2015, el 65% se concentró en apenas 10 localidades; mientras que el 35% restante se dividieron en 287. Esto demuestra que hay una extensa oferta de destinos en condiciones de recibir todos estos eventos. No debemos pensar que los destinos en el interior están en desventaja por no contar con un aeropuerto internacional. Al contrario: debemos explotar la ventaja que tienen a nivel atractivos turísticos.

El resultado de ello es que Argentina en general y la Ciudad de Buenos Aires en particular se encuentran entre los líderes mundiales y continentales entre los destinos para este tipo de eventos. Según el ranking ICCA (International Congress & Convention Association) Argentina ocupa el 2° lugar a nivel sudamericano y el 23° a nivel mundial entre las sedes del turismo de reuniones. De los 11 destinos argentinos ubicados en el ranking (con 5 o más eventos internacionales), la ciudad de Buenos Aires fue por séptimo año consecutivo la 1° entre las ciudades de todo el continente americano, y posicionada en el puesto 26° a nivel mundial superando New York, Río de Janeiro, San Pablo, México DF. Dubai, Shangai, Frankfurt, Tokio, Washington y Vancouver.

Argentina alcanzó ese año aproximadamente 5,7 millones de arribos de turistas no residentes, mostrando desde el año 2003 hasta el 2015 un crecimiento de dichos arribos del 92%, con un promedio de crecimiento anual del 6%. Respecto de la ocupación hotelera, durante el año 2015 19,5 millones de turistas residentes y no residentes se hospedaron en establecimientos hoteleros y para hoteleros alcanzando aproximadamente 46,8 millones de pernoctaciones.

