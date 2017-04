De gordo a flaco: Alfredo Casero internado por una intervención programada de un by-pass gástrico

En otras palabras, se reducen dos elementos: el tamaño útil del estómago, dejando sólo una pequeña porción en uso, y la parte inicial del intestino delgado (conocida como duodeno). La pequeña porción de estómago que se mantiene en uso se conecta con la parte media del intestino delgado, de manera que los alimentos ingeridos no atravesarán la parte descartada del estómago ni del duodeno. Se consigue con ello varios efectos: reducir la asimilación de alimentos ingeridos, estar saciados con menos cantidad de alimento (el estómago más pequeño se llena antes), y disminuir la producción de insulina por el páncreas. No obstante, el estómago descartado y el duodeno no se extraen del paciente, sino que se conectan a la parte media del intestino delgado, para permitir que los jugos gástricos ayuden a digerir la comida

