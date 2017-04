Escándalo por coimas en la Policía de la Ciudad: Suspendieron al jefe comisario general José Potocar

“Potocar fue suspendido y no pasado a disponibilidad porque rige el principio de inocencia. Potocar no está procesado. Sin embargo, en la misma causa judicial se encuentran involucrados otros miembros provenientes de la Policía Federal que hoy están bajo el mando de la Jefatura, situación que podría dar lugar a eventuales conflictos de intereses o afectar el normal desarrollo de la causa”, dijo por su lado el ministro de Seguridad, Martín Ocampo.

