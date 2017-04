La Asociación Estímulo de Bellas Artes convoca al II Salón de Dibujo

La Asociación Estímulo de Bellas Artes convoca a este II Salón de Dibujo Homenaje V Aniversario del fallecimiento de Marcelo Mayorga

Participantes:

Podrán intervenir los socios y no socios de la Institución. No lo podrán hacer los docentes de la misma como así tampoco los miembros de Comisión Directiva.

Se establece un derecho de participación de $ 200.- por obra presentada

Técnicas:

Se aceptarán todos los tipos de técnicas siempre que estén ajustadas a la disciplina del Dibujo.

Obras:

A los efectos de una correcta disposición de los trabajos se establece una medida máxima de 0,80m de base con marco incluido. Los mismos deberán ser presentados adecuadamente para ser colgados y exhibidos.

Jurado de selección y otorgamiento de premios:

Un Jurado integrado por tres artistas en actividad de vasta trayectoria en la especialidad seleccionará los trabajos e instituirá las recompensas. Sus decisiones serán inapelables.

Premios: 1er. Premio $ 12.000.- (adquisición) y diploma

2do. Premio $ 4.000.- (no adquisición) y diploma

3er. Premio $ 2.000.- (no adquisición) y diploma

Tres menciones con diploma

Exposición:

Las obras seleccionadas se exhibirán en la Galería de la Institución en fecha citada en el cronograma. Se editará un catálogo.

La Institución velará por el cuidado y conservación de las obras pero no se responsabiliza por rotura o extravío. Pasada la fecha de entrega no se hace responsable por la obra en sí.-

La participación en este salón implica la aceptación del presente reglamento.-

Cronograma:

Recepción de obras: desde el 2 de mayo al 6 de mayo de 2017 en la sede de la Institución Avda. Cordoba 701 – CABA – de 16 a 20hs.

Actuación del Jurado : 8 de mayo de 2017-03-03

Inauguración de la muestra: 10 de mayo de 2017 a las 19 hs

Clausura: 31de mayo de 2017 Retiro de la obra: del 1 al 10 de junio 2017

Informes: Asociación Estímulo de Bellas Artes Av. Córdoba 701, CABA TE: 4312-3274

estimulobellasartes@gmail.com