Militantes por la Ciudad: Filmus, Vera, Rodríguez Saá, Fuks y Santa María.

El evento se llevó a cabo en la sede de La Alameda, ubicada en la Avenida Directorio 3998, en el barrio porteño de Parque Avellaneda.

Entre los asistentes estuvieron el ex ministro de Educación y actual parlamentario Daniel Filmus, el líder del gremio Suterh y presidente del PJ porteño, Víctor Santa María, el legislador porteño de la Corriente Nacional de la Militancia, Gabriel Fuks, el ex embjaador argentino en el Vaticano, Eduardo Valdés, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, el periodista y fundador del partido FORJA, Gustavo López, y el ex diputado nacional y actual secretario de Economía y Hacienda del municipio de La Matanza, Roberto Feletti.

Filmus indicó: “Si en estas elecciones el Gobierno se siente legitimado por el voto popular, el 2018 va a ser un año duro. Hay que dejar de lado todas las apetencias personales y las cuestiones que nos pueden desunir, como dice Gustavo (Vera). Él es un ejemplo para nosotros, se valora tu coraje de enfrentar a las mafias mas duras, las que no perdonan. Vamos a trabajar en la unidad de la misma forma que lo venimos haciendo”.

Por su parte, Santa María señaló: “Gustavo Vera vien haciendo todo un un para revindicar las luchas ante las injusticias y tratar de combatir cualquier acto de injusticia. Además, defiende los derechos para los vulnerados, los que no tienen derechos. En esto todos nosotros estamos comprometidos por un proyecto de país. Este gobierno nos esta llevando a la derrota como país, como patria”.

En tanto, Fuks, precisó: “Nos hablan de una economía de simpatía. Esta es la Ciudad de la desigualdad, donde la economía nos está diciendo que cierran las pymes. El gobierno de la Ciudad nos dice que hay 865 personas en situación de calle, pero hay muchas más. Acá también está creciendo la desigualdad. Asumimos la tarea cotidiana de poder abrirnos el camino para construir sin sectarismos. Los tiempos se acortan. Nos vimos en la lucha paritaria de los docentes, contra la represión a los maestros, también nos tenemos que ver en el aspecto electoral”.

Asimismo, Valdés afirmó: “Admiro profundamente a La Alameda. La expresión mas genuina que hay en nuestra ciudad desde auel diciembre de 2001 fue la organización de La Alameda. No es poca cosa que haya surgidao en ese momento y que haya llego hasta aca. Y como si fuera poco instaló en la agenda de los argentinos el trabajo esclavo, el proxenetismo y la explotación de las personas. La visibilidad que tiene La Alameda con Gustavo Vera para nosotros debe seguir”.

En tanto, Rodríguez Saá, precisó: “A Gustavo uno lo conoce por su militancia, su lucha, pero cuando se lo conoce profundamente ve que es un militante incansable, un ejemplo de lo que debe ser un militante social”.

“La economía es como una enorme pelota que viene rodando y salta y salta. Los pueblos han luchado contra esa pelota, que hace enorme daño cuando cae encima, cuando te golpea. Los derechos sociales son mitigar el efecto de la pelota que salta. Cuando salta libremente es economía neoliberal y cuando el Estado interviene para que no le pegue a los pobres es una economía dirigida, es como un jugador de básquetbol que la dirige para anotar. Estos muchachos manejando la economía han convertido una pelotita de tenis y se la han metido en el bolsillo. Es el Gobierno más poderoso, porque la clase dominante tiene puesta a su gente en cada uno de los sectores de la economía. La calle del 1A habla del transito y choripán no del hambre, el trabajo y la industria”, agregó Rodríguez Saá.