Reportaje a Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación.

Entrevista colectiva de la Asociación Medios Vecinales a Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación.

1- Pablo Rubin de Palermonline Noticias: ¿Cuántos detenidos y desaparecidos hay oficialmente en la República Argentina de la Dictadura 1976- 1981?

La discusión sobre el número de desaparecidos es una discusión que debe estar reservada, con el paso del tiempo, para el ámbito académico. Pero no debe ser un debate cargado de un sesgo ideológico. Debemos apelar a la verdad, como método de fortalecimiento de la democracia. Tenemos que entender que hay que decir la verdad en todos los temas. El sistema se fortalece si la verdad nos guia, con independencia de si nos simpatiza o no tanto lo que tenemos para decir.

Los 30 mil desaparecidos son un símbolo emblemático que abrazó la sociedad. Hay que entender esa construcción y, sobre todo, hay que respetarla.

El número sigue siendo indeterminado, porque aún hoy se reciben denuncias. Y porque, por la propia naturaleza de su accionar, los perpetradores no han colaborado con la Justicia en echar luz sobre este tema. Como en muchos otros ejemplos que nos brinda la historia, el número se construye siempre desde las propias víctimas.

En el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos, la gestión anterior creó un Registro Unificado de Victimas del Terrorismo de Estado. En él, da cuenta de unas 8500 víctimas fatales, tomando como punto de partida 1966.

El trabajo de la CONADEP, también habla de un número de víctimas similar. Pero insisto, el número es indeterminado toda vez que la Justicia sigue actuando.

2- Rodolfo Facundo Soto de Página 12 / Revista Gente Rara: Me gustaría saber si contamos con algún tipo de estadística en relación a la cantidad de uniones civiles que se hicieron en el país, casamientos igualitarios y cambios de sexo después de la Ley de género.

No existen estadísticas oficiales sobre la cantidad de matrimonios igualitarios celebrados. Se encuentra en trámite un pedido para su relevamiento. Con relación a los cambios registrales, de 2012 a 2015 se registraron un poco más de 4800, en el marco de la Ley de Identidad de Género. De ellos, 4750 de personas de nacionalidad argentina y 50, de otra nacionalidad.

3- Lescano Sebastián de Devotohoy / Sitioshoy: ¿No deberían implementar un sistema donde los Derechos Humanos dejen de beneficiar a ciertas personas según sus actos?

No comprendo la orientación de la pregunta. Los derechos humanos son de todas las personas en tanto que seres humanos. Sin excepción alguna. Existen restricciones que la ley prevé para el goce de ciertos derechos de las personas que violan las normas, pero esa instancia de decisión es un atributo de la Justicia, no del área de Derechos Humanos ni de los organismos.

4- Gabriela Sharpe de buenosairessos.com.ar: Qué opinión tiene con respecto a la teoría de los dos demonios en relación a los acontecimientos en la década del ’70, teoría que sustentan algunos funcionarios del actual gobierno.

En Argentina hubo un plan sistemático de Terrorismo de Estado, de desaparición, tortura, muerte, y eso no se puede negar. Lo ha demostrado la Justicia.

El Estado está obligado a proteger y promocionar derechos, jamás puede violentarlos o disponer mecanismos para la persecución sistemática.

Dicho esto, tenemos que abrir un espacio de debate sobre todo lo ocurrido en los 70 y el vínculo patológico de los actores de la vida política argentina de aquellos años con la violencia armada.

Apostamos a crear un espacio de historiadores y académicos que permitan que la memoria se construya no en función de la venganza y de posiciones de reivindicación, sino de diálogo y entendimiento.

En algún momento, la Argentina va a tener que darles a las generaciones presentes y futuras una memoria sin culpa.

Toda la sociedad fue víctima de la violencia. Hemos perdido muchísimo.

Durante los últimos 12 años hubo una parte de la historia que no se pudo contar y hubo voces que no pudieron hablar.

Creo que los argentinos no lloramos ni hablamos lo suficiente sobre el tema. Es la responsabilidad que nos toca en este tiempo histórico.

5- Mónica Rubio de Barriada / Palermo Mio: En relación a la inmigración expresó que “es necesario fortalecer los controles”, considera que deben agregarse medidas de control (en tal caso cuáles) o considera que no se está cumpliendo con la ley.

Argentina fue, es y será un país de brazos abiertos en materia de inmigrantes. Tal como lo dijo el presidente, nosotros somos hijos de inmigrantes.

Por eso es importante distinguir entre el inmigrante que viene a trabajar o estudiar, del que delinque. En ese sentido, la nacionalidad del delincuente es un asunto secundario, no debe ser nunca el eje del debate.

Aumentar los controles migratorios no va en contra del inmigrante que viene a trabajar o estudiar. Al contrario, el inmigrante que trabaja o estudia nos beneficia, nos enriquece, paga impuestos, produce para el país. Ese inmigrante potencia a la Argentina.

6- Fernando Zuker de La Taba / La Comuna 7: La ONU y la CIDH exigieron la liberación de Milagro Sala por considerarla arbitraria. ¿Cuál es la posición de la secretaría respecto de este tema en materia de derechos humanos?

Lo he dicho en reiteradas ocasiones, y vale la pena hacerlo una vez más: Milagro Sala no es una enemiga del gobierno. Y el gobierno no decide sobre su condición procesal.

En la Argentina existe la división de poderes y la autonomía de las provincias. Es un asunto que está resolviendo la justicia jujeña, en el marco del ejercicio de su autonomía provincial.

Y la Corte Suprema de Justicia es quien resolverá en última instancia.

Cada uno de los requerimientos realizados por organismos internacionales de derechos humanos ha sido debidamente informado a la Justicia de la provincia de Jujuy, para que brinde las respuestas del caso. Y en cada oportunidad, hemos remitido la información que nos ha sido solicitada.

Más aún, para quienes pretender equiparar esta situación a las vividas en otros países, por ejemplo Venezuela, queremos marcar una diferencia fundamental. Mientras en aquel país cerraron sus puertas a cualquier intervención de un organismo internacional, nosotros en cambio hicimos todo lo contrario: invitamos a la CIDH y al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias a visitar nuestro país y recabar toda la información que consideren oportuna sobre el caso.

7- Ricardo Guaglianone de Periódico El Adán de Buenosayres: ¿Usted estuvo de acuerdo o lo consultaron sobre la movilidad del 24 de marzo que causó tanto rechazo en la sociedad? ¿Mantiene usted reuniones habituales con los organismos de derechos humanos para evaluar el estado de situación?

El 24 de marzo debe ser un día de profunda reflexión. Nuestro cometido es el de socializar este tipo de recordaciones y no dejarlas en un feriado. Lo central es que sea una jornada de reflexión y memoria, independientemente de su condición o no de feriado. De cualquier manera, me parece correcto debatir si no debiéramos establecer al 10 de diciembre como símbolo de la recuperación demócratica, para recordar a las víctimas de aquella tragedia, y reconocer en el 10 de diciembre de 1983 un renacimiento de los valores de la democracia, en consonancia aquel mismo día, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Deberíamos conversar si no es preciso empoderar aquella fecha y no la del 24, que recuerda a un Golpe de Estado que todos repudiamos.

Entendíamos que el 24 debía ser un día laborable donde el Congreso, el Senado, la Justicia, las escuelas públicas o las bibliotecas estuviesen funcionando. Es un día de muchísima importancia, que no es para un sector, es para toda la sociedad, y a medida que pasan los años y las generaciones, tenemos que profundizar cada vez más el concepto de memoria vinculado al de la educación.

Conmemorar en toda su dimensión aquel horror debe servirnos para reconocer nuestros errores y ponderar las oportunidades que nos da la democracia. Fueron tiempos de silencio, miedo e incertidumbre. En suma, el período más oscuro de nuestra historia.

Si bien debemos seguir procesando todo aquello, la inmensa mayoría de los argentinos repudiamos el terrorismo de Estado y a sus ejecutores. Debemos inspirarnos en la vocación del diálogo, el respeto, el encuentro y la paz, para afianzar nuestro compromiso democrático y alimentar nuestra memoria.

Hay que pensar el pasado en clave de futuro, para reparar las heridas y construir una sociedad mejor para las nuevas generaciones.

En relación a nuestro vínculo con los organismos de derechos humanos, tenemos distintos niveles de diálogo y acuerdo. Nuestra vocación programática consiste en el diálogo, el respeto y la convivencia.

Hay algunos que son más duros en sus pensamientos, pero siempre pudimos mantener un intercambio en el ámbito del respeto.

Más allá de las diferencias, defendemos políticas de Estado y articulamos con toda la sociedad.

Con Abuelas firmamos un convenio que permite transparentar la relación entre el Estado y el invalorable trabajo que ellas realizan. Con Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas también tenemos un convenio en marcha. Rubricamos un acuerdo con el Equipo de Antropología Forense y dialogamos con el Espacio Memoria Abierta. Tenemos buena relación con muchísimos organismos, con todos aquellos que entienden que el diálogo siempre es constructivo.

8- Marina Inés Bussio de Revista Horizonte de Caballito: ¿Cómo y dónde se están ubicando los refugiados sirios que ya llegaron al país? ¿Cuántos llegarán en total? ¿Cómo está previsto el tema de vivienda y trabajo?

La mayoría de los que han llegado se ubicaron en Córdoba, Mendoza, Salta y Buenos Aires, según la ubicación de las familias llamantes. El programa comenzó en 2014 y se renovó en 2016 con fuerte compromiso del Estado. Prevé el arribo de 3000 refugiados sirios.

Desde la renovación, llegaron 300. De su alimentación y su vivienda, se encarga la familia llamante, mientras que el Estado nacional y los provinciales acompañan con cursos de idioma, búsqueda laboral, asistencia psicosocial y convalidación de títulos.

9- Francisco Grillo de Periódico Villas: ¿Cuál es la idea básica de las políticas en Derechos Humanos del Gobierno?

Nosotros entendemos que la política de derechos humanos debe servir, entre otras cosas, para unir a los argentinos.

Tenemos una agenda ampliada de Derechos Humanos, a la que hemos incorporado las temáticas de pueblos originarios, diversidad sexual, violencia institucional y violencia de género.

Hemos desmentido con los hechos aquellos prejuicios acerca de que íbamos a abandonar los juicios por casos de lesa humanidad. La política de Memoria, Verdad y Justicia es una política de Estado. El presidente lo ha ratificado, y la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural ha sido consecuente con eso, manteniéndose como querellante en más de 220 causas.

10- Leandro Barattucci de villadelparqueinfo.com.ar: ¿Está de acuerdo cuando dicen que el Kirchnerismo “se adueñó de los DDHH”? ¿Por qué? ¿Qué opinión le merece la agrupación de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo?

Nosotros pensamos que los derechos humanos son de todos, ningún sector político puede adueñarse su representación. Los organismos son instituciones, no deberían ligarse exclusivamente a un espacio partidario, porque entonces podríamos entender que algunos tienen más derechos que otros, y eso es falso.

Con Abuelas tenemos un diálogo permanente. Lamentamos el ataque cotidiano que sufrimos de Madres de Plaza de Mayo, en particular, de Hebe de Bonafini.

11- Esteban Ocampo de Archivo de los Medios: Teniendo en cuenta las denuncias que realizó la Comisión Provincial por la Memoria y la Defensoría de Casación bonaerense sobre las violaciones a los Derechos Humanos en el Servicio Penitenciario federal y provincial, ¿qué medidas ha adoptado la Secretaría de Derechos Humanos para eliminar las torturas y tratos inhumanos por parte de los efectivos policiales y penitenciarios hacia los reclusos? ¿Cree que se debería reformular el sistema penitenciario en nuestro país?

Después de años de parálisis y abandono, estamos trabajando fuertemente en la implementación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Queremos eliminar cualquier práctica abusiva de todas las fuerzas de seguridad y de miembros de los servicios penitenciarios. Estamos recorriendo las cárceles, para conocer a fondo las condiciones de detención de los reclusos e implementar las medidas al alcance de nuestra gestión para mejorar la situación de la población carcelaria.



12- Nora Beatríz Mestre de Línea Oeste: ¿Por qué el Gobierno de la Ciudad no tomó las medidas pertinentes para mantener para la comunidad de Floresta, el terreno de la calle Venancio Flores 3525, lindero al Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Automotores Orletti, un lugar que cumple funciones educativas, ya que funciona allí el patio de la Escuela Nº 9 y que es emblemático para el barrio, ya que en sus muros fue pintado por los alumnos un mural sobre Derechos Humanos auspiciado por la dirección de Participación Ciudadana de la Junta Comunal 10 y por el Instituto Espacio para la Memoria, a pesar de todo eso se permitió su venta y se rumorea que se instalarán allí locales comerciales , aunque la zona tiene por ley Protección Histórica y prohíbe esa finalidad?

A mediados de Enero de 2017, comenzaron a circular rumores que estaba a la venta el terreno lindero al Espacio de Memoria Ex CCDtyE ” Automotores Orletti” para la construcción de locales comerciales. Dicho terreno pertenece a la escuela que está a la vuelta del Espacio y que utilizan como patio de recreación para sus alumnos.

El patio linda con el Espacio y también con la calle Venancio Flores donde hay un mural realizado por alumnos, vecinos y trabajadores del Sitio en forma conjunta. Cuando comenzaron los rumores, empezamos a trabajar en pos de frenar cualquier venta y es por eso que hicimos un relevamiento y diagnostico para determinar el área de amortiguación de obra para no afectar y preservar como dice la Ley 26691 el Espacio en caso que se realizaran construcciones en un futuro. Por otro lado, se comenzó a preparar un proyecto de ley para que se declarase bien cultural a ese mural.

La venta, según tenemos entendido, no se realizó, el patio de la escuela sigue funcionando como tal y el mural no se tocó.

13- Ana Leguìsamo Rameau de Foro de Baires: ¿De què manera estàn controlando a los inmigrantes que entran ilegalmente al paìs? ¿No deberìa haber un control màs exhaustivo respecto de este tema?

El Presidente de la Nación firmó un decreto que modifica la Ley de Migraciones. Prevé controles severos e impedimentos para el ingreso al país de personas que hayan cometido delitos graves en sus países de origen. Además se establecen mecanismos que agilizan los procesos para las expulsiones y se amplía el plazo para que un expulsado pueda reingresar al país.

Trabajamos con una lógica que evita todo tipo de discriminación. El que comete delitos es un delincuente que casualmente es extranjero. Su nacionalidad es un tema secundario. Queremos mucho a la inmigración, porque muchos de nosotros