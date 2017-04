Marcha y acto por el 102º aniversario del Genocidio Armenio

Desde el Parlasur, que hoy se reunió en sesión plenaria en Montevideo, se rindió homenaje por los 102 de la tragedia. “El pueblo armenio no olvida y nosotros tampoco. Ese genocidio fue doloroso, tanto que nos sigue golpeando hoy en nuestros sentimientos”, dijo el diputado Alberto Asseff durante la sesión. “Memoria y tolerancia entre los pueblos. No olvidar”, remarcó el vicepresidente del Parlasur, Jorge Taiana, en su cuenta de Twitter. Distintas legislaturas regionales conmemoraron y adhirieron a los actos por el Genocidio Armenio como Chaco, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires a nivel nacional, sumadas a La Plata, Vicente López y Mar del Plata, con actos y manifestaciones en Córdoba y Rosario.

