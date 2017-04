Conflictos más habituales entre las parejas ocasionados por las famosas redes sociales.

· La sobreexposición de la pareja: puede ocurrir que él o ella vivan mostrando al mundo su amor, subiendo fotos de ambos desde que se levantan hasta que se van a dormir. Si eres del estilo reservado, es probable que estés más seguro del vínculo y no necesites aprobación externa. Estudios de la Universidad de Brunel revelan que quienes más postean actualizaciones de estado acerca de su relación suelen tener baja autoestima. Según el sexólogo Nikki Goldstein, las parejas que insisten en mostrar al mundo su felicidad online puede que busquen “likes” para sentirse más felices en una pareja que no goza de tan buena salud como parece.

