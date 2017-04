Sandro Villinger de Avast: ¿Por qué mi PC se vuelve más lenta con el tiempo?

· Antes de instalar software, piensa si lo necesitas o lo usarás regularmente. Si lo necesitas una sola vez, recuerda desinstalarlo. · Poner orden te cambiará la vida. Revisa la lista de todos los programas instalados y decide cuáles necesitas. Si no te traen alegría ¡fuera! · Reduce el número de aplicaciones de inicio. Asegúrate de que sólo las más necesarias se carguen automáticamenteal encender tu PC. · Respalda después de haber instalado y configurado correctamente la PC. Si algo sale mal, siempre puedes volver a un estado anterior. · Por último, aprovecha AVG TuneUp, que con su tecnología de Modo de Espera patentada y mejorada permite que aumente la velocidad al suspender las aplicaciones que no se utilizan y ejecutar solo las que son necesarias. Esto reduce el consumo de batería y red al mínimo para que las PC puedan funcionar como si acabaran de estrenarse.

El primer error sobre la desaceleración de PC: Instalar un programa en la computadora, en muchos casos, significa que ocupa un cierto espacio en su disco duro, pero eso por sí solo esto no suele tener mucho impacto en los enormes discos duros de hoy. Por ejemplo, iTunes ocupa 188 Megabytes en el disco duro (sólo el programa, sin música). Incluso Photoshop ocupa sólo 1.8 GByte en la unidad. Dado que tengo esa unidad es de 512 GB, es menosde la mitad del espacio. Así que no es realmente un problema.

