Coimas: El ex jefe de la Policía de la Ciudad José Potocar quedó detenido en el Palacio de Tribunales

El desplazado jefe de la Policía de la Ciudad José Potocar fue detenido esta mañana en el Palacio de Tribunales en el marco de la causa por presunto pedido de coimas.

“Es una posibilidad, pero no temo quedar detenido”, había manifestado Potocar minutos antes de acercarse hasta la sede del Poder Judicial.

Al presentarse en el Palacio de Tribunales, acompañado de su abogado Christian Poletti, el desplazado jefe de la Policía de la Ciudad quedó detenido por la causa por presunto pedido de coimas que lleva adelante el fiscal José María Campagnoli, quien lo acusó de ser uno de los supuestos líderes de una asociación ilícita que exigía dinero a comerciantes de Núñez y Saavedra a cambio de una seguridad privilegiada.

“No tengo miedo, soy un hombre de la república. Si la justicia dice que debo ir preso debemos respetar eso. Hay que apegarnos a derecho, ahí empezaremos a construir”, señaló Potocar en declaraciones a la prensa poco antes de presentarse en tribunales.

“El fiscal se equivoca al pedir mi detención, pero si ese es su deseo para mortificarme lo acepto. Exijo que se respeten mis derechos como ciudadano, no como jefe policial”, añadió.

El fiscal José María Campagnoli pidió ayer la detención del suspendido jefe de la Policía de la Ciudad, José Potocar, en el marco de una causa por el presunto cobro de coimas.

La investigación de Campagnoli arrojó sospechas sobre Potocar como uno de los supuestos líderes de una asociación ilícita que exigía dinero a comerciantes de Núñez y Saavedra, a cambio de una seguridad privilegiada.

“Nunca fui imputado y de golpe me entero que piden mi detención. Nunca se me convocó a ninguna indagatoria que es el primer mecanismo de defensa. Estoy siempre a derecho pero me quieren ver alojado en un lugar de detención”, señaló Potocar.