Palermo Hollywood: Juez Casanello reubicó a justos por pecadores de “Villa Hollywood”

“Villa Hollywood” es el resultado de no tener viviendas dignas en Argentina, solo es un botón de muestra. La historia se remonta luego que se trasladara las giol, antes del 2001, en ese momento la Ciudad había arreglado traslados de pobres, pero ¿la culpa de los delitos barriales son de las 34 personas que viven y trabajan ahí?. Como le dicen algunos gorilones, “el aguantadero” también está en Av Bullrich donde varias familias conviven todos los días con los que van y vienen por la vida, detrás de la parada del 34 y 166 del lado de la vereda del Regimiento del Patricios. Los pobres e indigentes existen y necesitan una solución. Esto nos lleva a una refelxión ¿el Congreso Nacional es también un “aguantadero”, y el poder Judicial de donde salen las firmas es un “aguantadero”? Lo cierto es que hoy a sola firma el Juez Casanello reubicó a justos por pecadores.

El gigantesco operativo Se produjo en el predio ubicado a la altura de Paraguay y Juan B. Justo, a un costado del Ferrocarril San Martín. La policía de la Ciudad desalojó a 34 personas, entre ellas 10 niños, de los galpones de la ex bodega Giol. Los están censando. Decenas de efectivos de Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizan un operativo por orden del juez federal Sebastián Casanello, en los galpones de la ex bodega Giol, barrio de Palermo. El perímetro abarca dos manzanas entre la calle Soler y Honduras, delimitado por la avenida Juan B. Justo, con el tren San Martín que lo atraviesa. El lugar está ocupado por cartoneros hace más de una década. Los terrenos son fiscales; pertenecen al área de Ferrocarriles del Estado. Por precaución, también estaban integrantes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y de Bomberos. El procedimiento, al cual no oponían resistencia los ocupantes, comenzó a las 7, cuando integrantes de Desarrollo Humano y Hábitat encontraron en el lugar a “14 mayores y 8 menores”.

“En la mañana de hoy, por orden del juez Sebastián Casanello, la Policía de la Ciudad realizó un operativo en el que reubicó a 24 personas mayores de edad y a 10 menores del predio ubicado en el barrio de Palermo”, precisó la fuerza en un comunicado, y agregó que trabajó en conjunto con los ministerios de Desarrollo Humano y Hábitat y Espacio Público. Voceros de Desarrollo Humano y Hábitat, en tanto, confirmaron la cifra y precisaron que “el lugar estaba lleno de basura, por lo que no estaba apto para vivir en condiciones dignas”.

Añadieron que efectuaban un censo y evaluaban si las personas que eran desalojadas requerían un auxilio económico para reubicarse, al tiempo que eran cargados en dos camiones muebles, televisores y ventiladores, entre otros objetos.

El perímetro abarca dos manzanas entre la calle Soler y Honduras, delimitado por la avenida Juan B. Justo, con el tren San Martín que lo atraviesa. El asentamiento está en un predio ubicado entre Godoy Cruz, Paraguay, Juan B. Justo y Honduras, en medio de una zona de canales televisivos, productoras audiovisuales, boliches y bares.

Las personas que eran desalojadas estaban en parte de los viejos galpones de las ex Bodegas Giol, que habían quedado bajo la órbita del Organismo Nacional Administrador de Bienes del Estado (Onabe) y fueron cedidos luego para la construcción del Polo Científico Tecnológico.

Comentarios de los vecinos

“Lindo pan debajo del brazo se deben de haber llevado para que se marchen tan mansos.”

“Yo pasaria un par de topadoras, sembraría césped algunos arboles y quedaría un lindo paseo”

“En un pais serio aparte de.desalojarte, te meten preso, por ocupar un espacio que no es tuyo! Bien Macri”

“Se cayó un bastión kirchnerista/la campora.”

“bien ahi. No falto el movil de veterinaria. cuidaron todos los detalles.”

“Macri gato hace casas y no mientas en la cadena de la mentira”