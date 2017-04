Las PASO el 13 de agosto y las generales, el 22 de octubre.

En las primarias, la selección de candidatos no queda reservada exclusivamente a las preferencias de quienes estén afiliados a un partido político en particular, sino que se amplía a las de todos los ciudadanos inscriptos en el padrón electoral nacional.

Las elecciones primarias ¿son obligatorias para quienes no están afiliados a ningún partido político? Si participé de la elección interna del partido político al que me encuentro afiliado, ¿debo votar también en las elecciones primarias?

