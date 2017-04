Una bella forma de iniciarse en el coleccionismo: las cajas de fósforos.

El Museo de la Ciudad, dependiente de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, invita a visitar de la exposición Dame fuego a partir del día jueves 27 de abril de 11 a 18 horas en las Sede del Museo Sala 1°Piso Altos de “La Estrella”, ubicada Defensa 219. Entrada libre y gratuita. El Museo de la Ciudad conserva la más variada cantidad de objetos que supieron ser parte en la historia de todo porteño, en este caso en particular, nos referimos a la colección de cajitas de fósforos. Esas cajitas preciadas y que despiertan pasión, dispersas por todo el mundo, entrañan una historia singular y hacen a las delicias de todo aquel que las colecciona. A esta tarea de colectarlas se la llama Filumenismo. En este marco, el filumenista Fernando Juíz nos acerca parte de su colección para que podamos descubrirlas y porque no, junto con la colección que atesora el Museo, encontrarnos con las historias que se esconden tras estas cajitas. Hallaremos las clásicas “Victoria”, pasando por “Luxor” y sus interesantes modelos, las infaltables “Rancheras” y por supuesto marcas de todo el mundo, como “Thre stars” de Suecia, además de apreciar sus diferentes tamaños y diseños en las más diversas cajitas. Asimismo, podremos acercarnos a la historia de la industria del fósforo en nuestro país, como se fueron formando aquí en la Ciudad, allá por el 1860, las incipientes fábricas hasta llegar a confluir en el nacimiento y desarrollo de la Compañía General de Fósforos. Finalmente, les acercamos “El Buzón del Coleccionista Porteño”, entendemos lo importante que han sido y que son las incontables donaciones que conforman las colecciones de nuestro Museo, les ponemos a disposición este clásico objeto para contener las historias que nos quisieran entregar a todo aquel visitante. Una vez más creemos en todos los aportes al espacio de la exposición, entendiendo a este como un lugar generador de historias e ideas. La muestra estará en exposición hasta el día 28 de mayo.

This entry was posted in Ciudad Sociedad . Bookmark the permalink