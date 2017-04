“Urbasur”, contra el Gobierno porteño: Rechazan demanda impulsada por concesionaria de higiene urbana

“La pretensión deducida en este proceso es un indebido intento de URBASUR de recuperar de las arcas públicas lo que perdió en los avatares de la negociación con las demás empresas. No es el GCBA ni fiador ni garante del resultado de esa negociación, lo que bien o mal se negoció con las demás empresas involucradas no puede ser ahora un asunto a reclamar al Estado local”, afirmó el juez.

“Las partes ofrecen interpretaciones divergentes sobre el plexo de derechos y obligaciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, respecto de la absorción del personal”, expresó el magistrado. Tras citar los artículos del pliego relativos al tema en debate, Trionfetti afirmó: “Del texto antes transcripto se deduce: a) que la absorción del personal era a exclusivo cargo y costo del contratista, es decir, era quien soportaba la carga económica de esa operación; b) que esas cargas y costos eran respecto del personal que prestaba servicios en la zona adjudicada al momento de apertura del Sobre nº 1, es decir, con independencia del número de trabajadores ofrecidos por el oferente, pues se refiere a quienes en concreto laboraban en esa zona; c) que las cuestiones vinculadas con la transferencia de contratos laborales no pueden, según el artículo bajo análisis, considerarse imprevisibles y ello incluye, a mi entender, el costo de los contratos individuales que, por encima del ofrecido, se hubieran transferido […] y d) que el GCBA poseía el derecho y facultad, es decir, una posición exorbitante dentro del sinalagma contractual, para verificar que el número de personal a absorber sea similar al promedio de empleados del o de los contratistas de los servicios en la zona de éstos durante los tres meses anteriores al llamado a licitación; derecho y facultad no es lo mismo que obligación”.

