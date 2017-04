Carrizo: “La ley de egreso garantiza la posibilidad de elegir una vida”

“Ser un joven sin cuidados parentales significa que no todo niño es un hijo porque no fueron elegidos emocionalmente por su familia biológica y los 257 que estamos acá tenemos que ver que el cuidado que realiza el Estado sea de calidad”, añadió durante su exposición.

“Se trata de un proyecto que tuvo dictamen unánime en 3 comisiones: familia, presupuesto y hacienda, y salud y acción social. Entonces este ya no es el proyecto de una diputada. Es de todos los diputados del Congreso de la Nación. Los derechos no tienen partidos sino razones”, dijo la Diputada.

