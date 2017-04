El GEN rechaza cualquier intento de reducción de las pensiones no contributivas

Según reveló hace pocas horas el diario Clarín, el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, considera que gran parte del déficit del organismo previsional se debe a las pensiones no contributivas, que cobran, entre otros, ex combatientes de Malvinas, madres de 7 hijos, adultos mayores o personas con discapacidad.

