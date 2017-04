Jorge Rial despidió a diez periodistas de su portal de noticias y los eliminó de los contenidos.

Luego de haber sido despedidos sin telegrama ni preaviso, los redactores descubrieron que sus firmas desaparecieron de las notas que habían realizado. Un acto ilegal teniendo en cuenta que los despidos se deben hacer por carta documento. Otra vez el come “pantalla” de Rial no solo no cumple con la ley si no que no es ético algo que en el sector del periodismo lo sabemos muy bien.

Semana fatídica para el ya castigado gremio de prensa. Al cierre del periódico El Argentino y los 25 despidos en la editorial Atlántida/Televisa, se sumó la pérdida de otros diez puestos de trabajo en Big Bang News, el portal de noticias propiedad del conductor televisivo Jorge Rial.

En este caso, según comentaron los afectados, se suma el hecho de la informalidad del procedimiento, ya que fueron notificados por mensajes de texto a sus celulares, fuera de todas las modalidades que prevé la ley.

Pero además, uno de ellos, Diego Genoud, advirtió que su firma fue borrada de todas las notas que había escrito en su paso por Big Bang News. “Un ratito después de que me echaron no existí más”, contó el periodista. “Desaparecí”, concluyó, a través de su cuenta de Twitter.

Ayer me echaron x primera vez de 1 empresa periodística. Tb a otros 9 compañeros/as. Sin preaviso, sin telegrama, sin causa. En Bigbangnw.

— Diego Genoud (@otro_periodista) 28 de abril de 2017

Un ratito después de que me echaron no existí más. A todas mis notas les borraron el nombre. Desaparecí pic.twitter.com/3ddu5Khr0T