Feria del Libro un clásico. La Feria abrirá sus puertas al público el lunes 1° de mayo.

Algunos de los autores internacionales confirmados son Jojo Moyes, la escritora y periodista inglesa autora de Yo antes de ti, best seller con una exitosa adaptación cinematográfica; la novelista romántica Cecelia Ahern cuyo libro Postdata Te Amo también fue llevado a la pantalla grande; la estadounidense Maggie Stiefvater, escritora de The Raven Boys; el guionista, cineasta y escritor israelí Etgar Keret, considerado el máximo exponente de la narrativa moderna en hebreo y favorito entre los jóvenes; el autor inglés de cuentos de terror para jóvenes Chris Priestley; la española Esther Sanz, autora de la saga de El Bosque y Romina Russell, la argentina residente en Estados Unidos que ha conquistado a los adolescentes con Zodíaco. Por supuesto, también estarán presentes los escritores argentinos más admirados por los jóvenes.

