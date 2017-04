Adhesión al Día del Trabajo

“La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Internacional del Trabajador, a celebrarse este 1° de Mayo”, dice la declaración propuesta por el diputado Claudio Palmeyro (SP). También presentaron proyectos similares los bloques Confianza Pública, Frente para la Victoria, PRO, Peronista, Frente Renovador y FIT, aunque este último no acordó con el texto finalmente votado por la mayoría. El FIT y AyL se abstuvieron de votar por no coincidir con el contenido del proyecto puesto a consideración.

