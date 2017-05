Falsas alarmas: cómo actuar si se vuelven frecuentes

Por otra parte, en líneas generales, cuando se dispara accidentalmente el sistema de alarma, el usuario suele tener un mecanismo para desactivarla con un código autorizado en una ventana de tiempo determinada. Si lo hace, el centro de monitoreo no activa ninguna tarea: no avisa a la policía, no envía móviles para verificar el lugar, no avisa al dueño de la propiedad. Así, se evita minimizar los errores operativos y los desplazamientos innecesarios de fuerzas públicas como consecuencia de las múltiples falsas alarmas que ocurren a diario.

