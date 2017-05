Samsung volvió a liderar el ranking global de ventas de smartphones

Lo sorprendente es que, a pesar de la crisis que produjo a Samsung el Samsung Galaxy Note 7 y todo lo que les causó, este hecho no parece haberle a afectado y ha vendido en los tres primeros meses de 2017, según el estudio realizado por IDC (International Data Corporation), casi 80 millones de terminales móviles, concretamente 79,2 millones, ayudados principalmente por el Samsung Galaxy S7 y S7 Edge. Este dato cobra especial importancia porque es el mismo del mismo periodo pero del año 2016, es decir, de un año a otro en los mismos meses sus ventas han sido las mismas aunque la cuota de mercado si que ha sido algo más baja. Como no podía ser de otra manera, Apple se queda con el segundo puesto con 51,6 millones de smartphones vendidos entre enero y marzo de 2017 y acapara una cuota de mercado del 14,9%. A diferencia de Samsung, Apple sí que ha vendido más estos tres primeros meses con respecto a 2016.

This entry was posted in Hardware Tecnología and tagged Apple Samsung Galaxy S7 . Bookmark the permalink