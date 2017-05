Respeto virtual: como evitar herir online. Por Valeria Schapira

Así en nuestra interacción cara a cara como en nuestro devenir virtual, existen normas de convivencia y respeto. Dado el anonimato en que se gestan muchos vínculos online, hay quienes ostentan actitudes poco amables, protagonizan desapariciones confusas o tienen una falta absoluta de registro del otro.

Así que ya sabes, si estás buscando pareja en la Web , educación ante todo, aunque aún no hayas tenido contacto face to face con ese hombre o con esa mujer con la que vienes interactuando.

He aquí algunos tips para evitar herir online:

· Sé transparente: di con claridad lo que deseas y cuál es tu situación sentimental. No especules: las personas que están buscando pareja no están jugando así que evita hacerlo con las ilusiones de los demás.

· No mientas. La mentira tiene patas cortas en la vida real y en la virtual. Si crees que estar detrás de una pantalla te habilita a ficcionar, te equivocas. No hagas a los demás lo que no te gustaría te hagan a ti.

· Cuida las formas: aunque la virtualidad haya habilitado nuevos lenguajes como las abreviaturas, etc. sé cuidadoso/a al comunicarte. Estás en la etapa de seducción así que pon un poco más de atención que la habitual en tu comunicación con tus amistades. Un “buenos días”, “hasta pronto” nunca están de más y contagian amabilidad.

· No abrumes con emoticones y emojis: estos dibujitos, usados en demasía, pueden reflejar inmadurez y sonar, inclusive, infantiles. No obstante, he aquí un dato que puede sorprenderte:

De acuerdo a la encuesta anual sobre hábitos de los solteros norteamericanos de Match.com, aquellas personas que más usan los emojis tienen mayor cantidad de relaciones sexuales.

Los hombres recurren más a los emojis ya que prefieren las representaciones gráficas a las palabras.

· Ten cuidado con la ortografía: prestar atención a la manera en que escribimos es una señal de delicadeza hacia el otro. Si no sabes cómo se escribe una palabra, googleala o usa otra similar. Las palabras pueden ser poesía o heridas a la vista.

· No juegues con los sentimientos: tontear online no es negocio para nadie: del otro lado de tu monitor hay un ser con ganas de encontrar el amor. Si eso no es lo tuyo, evita lastimar y haz otra cosa como jugar a la play station.

· No generes falsas expectativas: cuando las reglas del juego sentimental son claras, cada quien tiene la facultad de decidir si quedarse o irse. Pon en claro cuáles son tus reglas y hazlas saber a tu interlocutor. Entre adultos, las cosas han de estar claras.

· No te comprometas a encuentros que no estás dispuesto/a concretar: puede ser muy lindo para el ego tener a varias personas interesadas en uno pero no es empático incentivar situaciones que no tienen asidero. No prometas citas que no piensas concretar; elige criteriosamente con quien interactuar y dedícale el tiempo que se merece.

· No desaparezcas: nada hay más frustrante ni doloroso que el silencio de alguien que nos importa. Es cierto, es incómodo tener que decirle a ese hombre o a esa mujer que no estás interesado o que ya tienes otro compromiso. Pasa el mal trago de una vez y hazlo por respeto a esa otra persona que quizás precise hacer un cierre para poder abrirse a algo nuevo.

