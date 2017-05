Fuckup Nights presenta cuatro nuevos fracasos, Volumen X

El movimiento del fracaso, en Buenos Aires, viene creciendo desde 2015. Cada vez más asistentes se acercan para ser parte de este encuentro disruptivo. Escuchar los errores de los oradores, emocionarse hasta las lágrimas en algunos casos, tanto como reír a carcajadas es parte de la dinámica con la que los organizadores estructuran cada jornada. En Fuckup, todo está pensado para quienes asistan, se nutran, aprendan y encuentren que no son lo únicos a los que “algo” les salió mal, al revés o como no lo habían imaginado. De esta manera entre risas y emociones, incorporan diferentes enseñanzas.

