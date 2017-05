Myriam Bregman: “Un fallo escandaloso a tono con el negacionismo del Gobierno”

Myriam Bregman, referente del Frente de Izquierda y abogada en juicios por crímenes de lesa humanidad, se refirió al fallo de la Corte Suprema que declara que es válido aplicar el 2×1 para los genocidas en una resolución que beneficia a Luis Muiña, imputado por su rol en la última dictadura cívico-militar. Bregman repudió el fallo y agregó que “la Corte es una vergüenza. Los jueces que designó Macri por decreto y cuyos pliegos fueron aprobados luego por senadores asumieron para esto. Hoy unos señores designados por componendas de los partidos mayoritarios deciden tirar a la basura la lucha de miles contra la impunidad, nuestra pelea por encarcelar a cada uno de estos criminales”.

Bregman recordó que “todos estos días se llenaron la boca diciendo que todos debían cumplir su condena, contra el ‘garantismo’. ¿Y esto cómo lo explican? ¿Garantismo para genocidas? No nos confundamos, no se trata de exrepresores: benefician a un grupo de criminales que siguen cometiendo sus delitos, ya que mantienen apropiados a más de 400 jóvenes”. Y agregó: “De esta manera cumplen también con el mandato reciente de la Iglesia: la reconciliación con los genocidas. Y de paso se ponen a tono con el negacionismo del Gobierno”.

“Nosotros decimos: fueron 30 mil, fue un genocidio. Y no olvidamos, no perdonamos ni nos reconciliamos. Seguiremos férreamente en las calles contra la impunidad, por cárcel común y efectiva para todos los genocidas”, concluyó Myriam Bregman.

La Corte Suprema aceptó la aplicación del cómputo de la pena conocido como “dos por uno” en un caso de condena por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

El tribunal, por mayoría, aplicó el criterio en un caso en el que fueron condenados represores por la desaparición de trabajadores del Hospital Posadas.

A favor de la aplicación del “dos por uno” votaron los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, en tanto que Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda lo hicieron en disidencia.

La sentencia fue dictada en el caso de Luis Muiña, quien en 2011 fue condenado a 13 años de prisión por ser “coautor del delito de privación ilegal de la libertad” e “imposición de tormentos” en cinco casos.

En un voto conjunto, los jueces Rosenkrantz y Highton consideraron que el beneficio de la aplicación de la ley penal más benigna, que surge del Código Penal, resulta extensivo a todos los delitos.

Los magistrados plantearon que esa posición es “aquella internacionalmente aceptada, incluso para el caso de los delitos de lesa humanidad”, según se informó.

A su vez, el juez Rosatti sostuvo que “si el legislador no previó un régimen diferenciado que excluyera la aplicación de la ley penal más benigna a los delitos de lesa humanidad no lo puede hacer ahora el juez”.

Por su parte, Lorenzetti y Maqueda afirmaron que según otros fallos de la Corte, con respecto a los delitos de lesa humanidad no hay “posibilidad de amnistía” ni de “indulto” ni se “aplica a ellos el instituto de la prescripción”, por lo que “la ejecución de la pena” debe mantenerse.

Muiña fue condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en el Hospital Posadas, donde funcionó un centro clandestino de detención.

En ese proceso recibió su tercera condena el último dictador de las juntas militares que gobernaron el país entre 1976 y 1983, Reynaldo Bignone, a 15 años de prisión.

El fallo del tribunal oral federal 2 también condenó a ocho años de prisión domiciliaria al ex brigadier de la fuerza aérea Hipólito Rafael Mariani, cuya detención se ordenó en el acto, y a 13 años a Muña, quien custodiaba el hospital.

Los casos por los que se condenó a Muña fueron los de Gladys Evarista Cuervo, Jacobo Chester, Jorge Mario Roitman, Jacqueline Romano y Marta Elena Graiff

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 28 de marzo de 1976, en el Hospital Posadas de Haedo, cuando un operativo militar con tanques y helicópteros comandado personalmente por Bignone ocupó el establecimiento sanitario y detuvo a personal del mismo que luego fue trasladado al centro clandestino de detención “El Chalet”, donde fueron privados ilegalmente de la libertad y torturados.

El fallo contra Muña quedó firme en 2013 cuanto la Corte declaró inadmisible un recurso extraordinario articulado por la defensa.

Luego el Tribunal Oral efectuó el cómputo de detención y de pena de Muiña determinando que su pena vencerá el 11 de noviembre de 2016.

El cómputo fue recurrido en casación por el Ministerio Público Fiscal y fue anulado por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que dispuso realizar un nuevo cómputo.

La defensa apeló y ahora la Corte Suprema le dio la razón a la parte, por lo que el detenido recuperará su libertad este año.