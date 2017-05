Lousteau y “El patito feo”, no lo quieren ni el PRO ni el Peronismo

Este cuento nos habla de la importancia de no juzgar a las personas por su apariencia, porque tal y como ocurre con el RULO, podemos equivocarnos. Por otro lado, resulta interesante que el RULO a pesar de sufrir humillaciones constantes, nunca desea vengarse ni hacer daño a quien se lo hace a él. El último de los valores que pone encima de la mesa este cuento es la humildad, pues aunque el RULO acaba convirtiéndose en un espectacular Candidato, eso no lo vuelve arrogante y continúa dando a la politica un valor secundario.

