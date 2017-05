Avast se une al proyecto No More Ransom

Buenos Aires, Argentina, mayo de 2017.- Avast anunció que se sumó al proyecto No More Ransom, una iniciativa que ayuda a las víctimas del ransomware a recuperar sus archivos cifrados, sin pagar el rescate a los ciberdelincuentes. El ransomware se ha convertido en una de las mayores amenazas que enfrentan los usuarios de PC, dispositivos móviles e, incluso, usuarios de Mac. No More Ransom tiene cuatro socios principales y cuenta con el apoyo de organismos de seguridad de países de todo el mundo.

This entry was posted in Hardware Tecnología and tagged Avast No More Ransom . Bookmark the permalink