El 2×1: Ricardo Alfonsín sostuvo que “No tengo dudas de que el fallo de la corte no es el correcto”

Con respecto a algunas críticas al gobierno nacional que indican que tuvo influencia en la decisión de la Corte, Alfonsín dijo “No me consta que exista una interferencia del Poder Ejecutivo. Pero si los hechos lo demostraran, seria gravísimo, y me encontrarán entre los primeros en denunciarlo”.

This entry was posted in Noticias Política and tagged Ricardo Alfonsín . Bookmark the permalink