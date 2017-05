Detuvieron en Palermo a un ex militar que estaba prófugo por delitos de lesa humanidad

El verdadero asesino torturador, el que preparaba las torturas y aplicaba los tormentos a los detenidos desaparecidos. Se trata del ex subjefe de Inteligencia del Ejército, José Osvaldo Riveiro, que se encontraba prófugo y sobre quien pesaba un pedido de captura internacional. Un ex militar, prófugo de la justicia acusado de delitos de lesa humanidad, fue detenido por la policía de la ciudad de Buenos Aires, cuando intentó ser atendido en el Hospital Militar Cosme Argerich.

