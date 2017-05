Docentes de oposición denuncian maniobras fraudulentas de Baradel para perpetuarse en SUTEBA

Patricia Ríos, SUTEBA La Plata, agregó: “Hasta las denuncias que realizamos desde la Multicolor no publicaban los padrones provisorios, en muchos casos inflados como en La Plata con más de 300 ‘nuevos afiliados’. Tampoco entregan las boletas que la Multicolor pagó hace más de un mes. No publican el acta de escrutinio, documento clave para la elección ni ponen fecha de entrega de las credenciales de los fiscales. En una provincia como la de Buenos Aires, con unos 120 distritos donde se votaría, la entrega tardía y al filo del comicio, impide distribuir sus credenciales a las fiscales del interior y que la Multicolor pueda fiscalizar como aspiramos”.

Por su parte, Gabriela Macauda, secretaria adjunta de SUTEBA Tigre, manifestó: “La negativa hasta el día de hoy de Baradel y sus mentiras en los medios solo refuerzan la preparación de un fraude como estamos denunciando. Llamamos a los docentes a defender el voto Multicolor el próximo 17 de mayo, derrotar el fraude de Baradel y recuperar las seccionales y el sindicato para las y los trabajadores de la educación. Necesitamos un sindicato que enfrente en serio a Vidal. Que sea independiente, no como busca Baradel subordinarlo a los intereses el FPV-PJ, lo han demostrado al negarse a desarrollar un plan de lucha nacional para no enfrentar a los gobernadores como Alicia Kirchner que reprime en Santa Cruz”.

This entry was posted in Noticias Política and tagged Baradel . Bookmark the permalink