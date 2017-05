La polémica: Desplazarán el monumento a Juana Azurduy

En ese aspecto, Vera explicó que “la reducción del Parque Colón, si bien compensaría con el espacio entre la Avenida La Rábida Sur y Avenido Madero no se entiende por qué toda la Plaza Colón no es de uso público -excepto la vereda perimetral a la Casa Rosada”.

En su aspecto técnico en esta ley se omite en el articulado el código de planeamiento que debe ser distrito Urbanización Parque (UP). “El llamado Parque Central que se extenderá desde la avenida Belgrano a Corrientes, entre edificios como el del Ejército, la Aduana y la Casa Rosada, sumando una serie de plazas y plazoletas que hoy existen pero están desconectadas, debería incluirse como Distrito Urbanización Parque –está indicado en la elevación; no en el articulado para designarlo como nuevo Distrito Urbanización Parque y para aprobar su nombre-“, se remarcó.

