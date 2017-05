“Beer Cheese Burger” la nueva hamburguesa del mes de The Burger Company

Buenos Aires, Mayo 2017 – The Burger Company, una de las hamburgueserías más elegidas del barrio de Palermo, presenta “Beer Cheese Burger” su nueva hamburguesa del mes. Luego de la gran aceptación por parte del público de su hamburguesa “The Duchess” (Doble medallón de carne, doble cheddar y doble panceta) The Burger Company decidió agasajar a sus clientes con una nueva creación que sorprenderá sobre todo a los amantes de la cerveza y el ahumado. Desde el mes de abril, y por tiempo limitado, se puede disfrutar en The Burger Company de la hamburguesa “Beer Cheese Burger” compuesta por dos jugosos medallones de carne de 160 gramos, doble “Beer” Cheese (By Leffe) y doble Smoked Bacon. Ideal para los amantes de la cerveza, el “Beer” Cheese o Queso de Cerveza es un queso muy común en Estados Unidos que consta de una base de queso cheddar al que se le añade suficiente cerveza para darle sabor y textura; esta deliciosa combinación en conjunto con el Smoked Bacon o Bacon ahumado da como resultado burger de lo más exótica que promete, sin lugar a dudas, ser una de las favoritas del año. Para acompañar se puede optar por alguna de sus amplias opciones de acompañamientos cómo papas trufadas, papas con cheddar y bacon, batatas fritas, aros de cebolla, Crispy Nuggets con salsa barbacoa o Honey Mustard, entre otros, además de cerveza tirada Patagonia, gaseosas o aguas saborizadas.

This entry was posted in Bares Noticias and tagged hamburguesa . Bookmark the permalink