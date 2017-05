Fundamentos de condena de prisión efectiva en el marco de violencia de género

Al graduar la pena, la jueza no perdió de vista “que la forma en que se desarrollaron los hechos, constituyeron una violación de los derechos humanos fundamentales, tal como señala la ‘Convención de Belén do Pará’, y este también es un elemento más a considerar, a la hora de graduar la sanción a imponer, la que sin dudas debe ser de efectivo cumplimiento por las consideraciones realizadas”.

Y agregó: “Es cierto que no fue posible tomarle declaración testimonial a la víctima en el juicio, pues al día de la fecha se encuentra fallecida, pero no puede acallarse su padecimiento, el que quedará evidenciado a lo largo de su historia de violencia que hemos podido vivenciar en el juicio. Pero aquí D.R. sí tuvo voz, pudo ser oída pues sus manifestaciones precedentes en modo alguno podían silenciar su padecimiento. Por esa razón, estas declaraciones son analizadas de forma coherente con el resto de las pruebas recogidas en juicio”.

