Adrián Camps: “La Ciudad ya debería tener otro jefe policial, más allá de lo que pase con Potocar. Estamos en una situación de acefalía”

Para Adrián Camps, las respuestas “no fueron satisfactorias”. “Es importante que haya venido el secretario de Seguridad, aunque los legisladores esperábamos la presencia del ministro Ocampo, que es quien debe dar la cara ante una situación tan compleja como esta. Muchas preguntas quedaron sin responder o pendientes de respuesta por escrito. No quedó claro la designación de un nuevo Jefe de Policía ni la situación de Potocar, que según comentó D’ Alessandro, está detenido pero no procesado y que en consecuencia la situación está indefinida”, explicó el legislador socialista.

Por su parte, D’ Alessandro no pudo garantizar que el sistema de financiamiento ilegal haya sido desmantelado, como tampoco precisó si estaba previsto designar a un nuevo jefe policial. Si bien señaló que conocía el “papelito” que involucraba a la Dirección General de Comisarias (DGC) en la recaudación ilegal, pero no podía establecerse la fecha del documento y así precisar que el Comisario Potocar estaba a cargo de la dependencia en ese momento.

