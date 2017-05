El próximo 14 de junio vence el plazo para presentar alianzas electorales

Incluso dirigentes del radicalismo porteño se manifestaron en esa dirección. El ex intendente porteño,Facundo Suárez Lastra, pidió “no ensayar internas en esta etapa para lanzar candidatos que no son de Cambiemos”.

La propuesta del jefe de Gobierno de hacer una lista de consenso no prosperó porque -según explicó el legislador porteño y referente de ECO, Hernán Rossi- “ofrecieron integrar radicales pero con la condición de que Martín Lousteau no sea candidato este año”.

This entry was posted in Ciudad Política and tagged elecciones . Bookmark the permalink