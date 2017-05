Larreta quiere volver a privatizar el Subte

Con uno de los peores servicios de toda la historia, ya sea coches sin aire acondicionado, totalmente mugrientos y vomitados, incumplimiento de las frecuencias, costo alto por viaje, una patetica señalización producto de incapacidades de los diseñadores que no hubieran aprobado en Diseño Gráfico de la UBA, venta al menudeo, lauchas y ratas, problemas de ventilación en verano e invierno, problemas de gestión por incapacidades en SBASE en casí todas las areas, problemas con los delegados, producto de no saber o no entender del negocio de los rieles y por el afan de no comprender la historia Argentina, Larreta encontró una perla vieja y baqueta de la abuela Buenos Aires y la quiere hacer guita, con la consiguiente maquina de retornos Argentinos dificiles de seguir. En este marco lamentable el Gobierno de la Ciudad envió a la Legislatura Porteña un proyecto de ley mediante el cual busca volver a concesionar la operación del Subte por un período de hasta 15 años a contar desde 2018.

