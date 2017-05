Creación de la Primera UVT Internacional

El Estado Argentino persigue una política tendiente a atraer inversiones internacionales. La propuesta de diseño e incubación de la primera UNIDAD DE VINCULACION TECOLÓGICA INTERNACIONAL (UVTi) es una iniciativa que se enmarca en los objetivos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) y que se complementa con los esfuerzos nacionales de atraer inversores. Para ello, se acaba de firmar un Convenio con el Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica – CEDyAT – UVT Ley 23.877, referente del Sector Público para obtener una UVETi que fomente la inversión de entidades europeas en proyectos de Bioeconomía a desarrollarse en territorio argentino.

Asimismo, capacitar y entrenar profesionales argentinos en la creación y gestión de una UVTi desde su planificación y coordinación hasta lograr la auto-sustentabilidad económica y de funcionamiento de dicha unidad, velando por los intereses del país. Generando a su vez, capacidades instaladas para poder replicar el modelo en caso de éxito.

Es este sentido el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva ha instrumentado acciones con la CAMARA ITALIANA DE LA INDUSTRIA QUIMICA (FEDERCHIMICA) donde se buscará atraer actores, empresas e instituticones de I+D, europeos. Dicha Cámara europea posee gran experiencia en estudios de mercado de tecnologías y oportunidades de innovación.

En los últimos años, el concepto de bioeconomía está adquiriendo vital importancia a nivel global como respuesta a las crecientes demandas poblacionales, la menor disponibilidad de recursos fósiles y las consecuencias del cambio climático. A pesar de que el nivel de estabilización de la población mundial inicialmente se estimaba en 9.000 millones de personas en el 2050, revisiones recientes indicarían que éste se produciría en 12.000 millones de habitantes alrededor del 2100. Ante estas problemáticas comienzan a evidenciarse marcadas tendencias hacia patrones productivos más sostenibles desde el punto de vista económico, social y ambiental.

La bioeconomía surge como un nuevo paradigma que comprende la convergencia de las nuevas tecnologías en los sectores productivos tradicionales, implicando una etapa de transición que sustituiría el modelo de industrialización actual. El foco de las discusiones se orienta a mayores productividades en el marco de mayor sostenibilidad económica, social y ambiental. Estas tendencias conducen al uso más eficiente de los recursos naturales y a mayores requerimientos científico-tecnológicos de los procesos productivos para lograr una captura más eficiente de la energía solar y su transformación en otras formas de energía y productos.

Argentina posee características que ofrecen múltiples oportunidades para el desarrollo de la bioeconomía local. El país posee un extenso territorio, gran variedad climática y de biodiversidad, una importante superficie de bosques nativos e implantados, y sectores agrícola-ganaderos y agroindustrial altamente competitivos. Adicionalmente, se han adoptado en forma temprana los avances biotecnológicos y existen capacidades científicos-tecnológicas de avanzada.

Según el Proyecto WISDOM, nuestro país dispone de una amplia producción de biomasa y tiene fuerte potencialidad aún para aumentarla pero con deficiencias relacionadas a la base industrial. Para países como Argentina, existen importantes oportunidades en relación a la provisión de alimentos, energía y biomateriales ante las demandas mundiales de nuevos mercados aún no consolidados. Esto constituye un buen punto de partida para el desarrollo de nuevas cadenas de valor y su entramado con las cadenas tradicionales.

Nota:

Federchimica e il Ministero della Ricerca e Innovazione della Repubblica Argentina hanno firmato oggi un accordo per lo sviluppo della Bioeconomia in Argentina.

La Bioeconomia, intesa come il complesso delle industrie basate sulla trasformazione di biomasse (quindi, una parte dell’industria chimico-farmaceutica e del tessile, della carta e degli altri prodotti delle foreste, i settori dei bio-carburanti per il trasporto e la cosiddetta energia prodotta dalle fonti rinnovabili) in Europa genera un fatturato di 2,1 trilioni di euro e 18,3 milioni di posti di lavoro.

La quota dell’industria chimica basata sulle biomasse è pari a circa il 6% del totale fatturato in Europa (519 miliardi di euro nel 2016) e si prevede in crescita al 7% nel 2020, con un valore di mercato complessivo di 40 miliardi di euro. In questo contesto, il nostro Paese si presenta come un mercato importante per la chimica delle biomasse che vale – già adesso – 3 miliardi di euro.

La chimica ha un ruolo propulsivo per l’intera catena del valore della Bioeconomia: si pensi all’uso dei fertilizzanti e degli agrofarmaci per la produzione delle biomasse che le successive bio-raffinazioni trasformano in sostanze chimiche e nei materiali che entrano nell’alimentazione umana e animale, che diventano nuove plastiche, vernici, adesivi, lubrificanti, cosmetici, materie prime farmaceutiche e generano biocarburanti ed energia da fonti rinnovabili.

Da qui l’Accordo di Cooperazione fra MinCyT e Federchimica, che avvia un Piano Operativo Triennale di ricerca applicata e di sviluppo sostenibile dei vari segmenti di business della Bioeconomia argentina. Sono previsti trasferimenti di tecnologie, formazione di joint venture tra i due Paesi, anche con la mobilitazione di fondi di private equity internazionali e con la co-gestione di incubatori e di parchi scientifici e tecnologici in sette Regioni argentine orientate alla Bioeconomia.

Nell’ambito del suo ruolo internazionale all’interno del G20, l’Argentina intende valorizzare le proprie risorse naturali, competenze tecnologiche ed esperienze industriali nella Bioeconomia.

Il Ministero della Scienza, Tecnologia e Innovazione Produttiva della Repubblica Argentina ha quindi avviato il “BAR – Bioeconomy Argentinean Regions”, ovvero il Programma Nazionale per la Bioeconomia: un sistema integrato di Università, Centri di R&S pubblici e privati, imprese di biotecnologie tradizionali e avanzate, incubatori e parchi scientifici nonché fondi di venture capital, e considera l’industria chimica in Italia il partner privilegiato per realizzare partnership pubblico-private di R&S, trasferimenti di know how e tecnologie, joint venture industriali, co-investimenti in start-up e in PMI miste, in fase di prima espansione.

Il documento è stato presentato da José Lino Salvador Barañao, Ministro della Ricerca Argentina e da Cesare Puccioni, Presidente Federchimica.

Nel commentare l’Accordo, Puccioni ha dichiarato: “La Bioeconomia per le nostre imprese rappresenta un’opportunità di innovare e sviluppare processi, prodotti e soluzioni sostenibili, fornendo prospettive di crescita economica ed occupazione e diversificando la domanda di materie prime di base”.

“Servono però adeguate e coerenti politiche da parte dell’Unione europea – ha concluso Puccioni – per stimolare l’innovazione, incoraggiare lo sviluppo regionale, attrarre gli investimenti e permettere così che i nuovi mercati si sviluppino, assicurando l’accesso alle materie prime rinnovabili a prezzi competitivi e fondi adeguati per l’innovazione al fine di implementare nuovi impianti che sono ancora in fase sperimentale”.