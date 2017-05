Juan Rosasco en Banda en el Teatro Sony

El disco cuenta con once canciones con una temática variada, que va desde el amor, andanzas de la vida cotidiana, hasta letras de un alto contenido social, sobresaliendo el corte de difusión “Hipnosis”, el cual suena en importantes radios y canales de TV de todo el país. Este material fue producido por Walter Piancioli y Pablo Tevez de Los Tipitos. Además trabajaron, en distintas áreas del disco, profesionales de la talla de: Mario Siperman, Bolsa Gonzalez, Alvaro Villagra. Lanzado a finales de 2014 con dos shows a sala llena en SAMSUNG STUDIO, el material continuó presentándose durante todo 2015 y comienzos de este año, destacándose los conciertos en LA TRASTIENDA, THE ROXY LIVE, ECUNHI (ex ESMA) y HARD ROCK CAFÉ, además de una gira por diferentes ciudades como Tandil, Navarro, Marcos Paz, Chivilcoy, Junín, Ramos Mejía, Vicente López, Pilar, entre otras.

