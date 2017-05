Segunda parte del Congreso Antimafia: jueces, fiscales, investigador y religiosos

Durante la tarde continuó el V Congreso Antimafia en el Polo Judicial de Esteban Echeverría.

Casanello, Torres, Beizun (moderador), Vwera Barros y Ramos.

CUARTO PANEL: JUECES

Este panel tuvo a los jueces federales Sergio Torres, Sebastián Ramos, Carlos Vera Barros y Sebastián Casanello.

Torres: El narcotráfico es el único negocio que no tiene problemas con el dinero, genera muchísimo y se exterioriza cuando se empieza a gastar. Nos tenemos que dar una discusión legal y judicial porque en cada investigación tenemos que ir por el lavado. Hoy el gran problema es que el narcotráfico sigue generando mucho dinero, es muy redituable y esa es la manera . El polo textil que hoy sigue en pie logró mejorar y dar una oportunidad y la dignidad a muchas personas, esto después lo replicamos, y hace casi tres o cuatro años quisimos hacerlo, pero ahora el director del INTI nos dijo que ya no les interesaba. Por eso digo que esto debe ser política de Estado y que trascienda a la persona que en ese momento ocupa un lugar en el estado. Esta es una de las pocas maneras de dar una respuesta efectiva a la sociedad”.

Vera Barros: “El poder judicial no tiene su propia policía judicial, de hecho fue designada por el poder político. Ven ahí la dificultad enorme cuando la corrupción se institucionaliza sobre quién debe investigar, el caso concreto del jefe policial de Santa Fé que detuvimos y ahora va a otro juicio por narcotráfico. Lo mismo ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires o en Córdoba con el jefe de Drogas Peligrosas. Hay que crear una fuerza policial de investigaciones en todo el territorio y que dependa del Poder Judicial”.

Ramos: “En la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, vemos que nuestro sistema de extradición es sumamente lento. No sólo ingresan fácilmente, que además nuestro Máximo Tribunal es el encargado de decir si esta persona debe ser extraditada”.

Casanello: “Este es un ámbito propicio para un pensamiento colectivo, y también un balance de ver dónde están los problemas y para resolverlos. En las investigaciones complejas la Justicia es un sistema que tiene que saber cómo se investiga, si los funcionarios judiciales están preparados, cómo se eligen y cómo ascienden. En Argentina tenemos cientos de causas en trámite, en Brasil no.

Nuestro sistema inquisidor refleja un poco lo que es el sistema político. Tenemos muy pocos juicios orales, vamos al exterior en calidad de fiscal pero después volvemos a ser jueces”.

“Hay que modificar los sistemas de enjuiciamiento. Nuestro código actual es anacrónico y obsoleto. La sociedad necesita la condena, el castigo de quien las hace las paga”.

QUINTO PANEL: FISCALES

En este panel expusieron la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó; y los fiscales federales Paloma Ochoa, Laura Mazzaferri (Mar del Plata) y Jorge Di Lello.

Gils Carbó: “Estas mafias siempre tienen el elemento de grandes bandas transnacionales. Un fiscal disperso y aislado es débil para enfrentar al crimen organizado. En realidad, la mayoría de las causas las decidía la policía con ese esquema, determinando quién va a la cárcel y quién no”.

“No es casualidad que a partir de 2013 con la creación de la Procunar, como el caso del jefe policial Tognoli, o el jefe de drogas Sosa de Córdoba, o el juez Raúl Reynoso detenido por una investigación de Procunar”.

“PROTEX que ha desbaratado grandes bandas de trata o la separación del fiscal de Paso de los Libres en Corientes. O la ciberdelincuencia y la unidad fiscal en secuestros extorsivos. Once direcciones de apoyo técnico que tienen como eje el análisis de la Política Criminal, la persecución penal al crimen organizado y el respeto por los DD.HH”.

Mazzaferi: En Mar del Plata tenemos un juez y cámara que denigran a las mujeres explotadas sexualmente, con términos como arrastradas. En donde hay un mercado marginal, suele haber explotación de personas”.

Ochoa: “La mafia del género se lo ve en México, en Ciudad Juárez, y debe haber una conciencia de género”. “Entender los mensajes que se marcan en los cuerpos permite abordar los casos desde otra perspectiva. La mirada del sistema de justicia va a ser corta si no articula con otras agencias”.

Di Lello: “Toda solución es política y esto no es partido político es la cuestión política. Para resolver el tema había que tomar el territorio. EL barrio 31 está tomado por 500 efectivos de la PFA por lo que hablamos con el secretario de Seguridad Eugenio Burzaco para llevar llevar la presencia del Estado al barrio 31, lo que provocó que el delito bajara muchísimo, ya no es refugio para los delincuentes”.

“Nos planteamos que para resolver el problema del narcotráfico había que tomar el territorio y quedarnos. Si el Estado no tiene presencia, los mismos servicios los prestan las organizaciones criminales”.

SEXTO PANEL: LAUDATISTAS

Monseñor Lozano y monseñor Sánchez Sorondo

En este panel expusieron el director de la Academia de Ciencias Pontificias, Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo y el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Monseñor Jorge Lozano.

Lozano: “Cuando Jorge Bergoglio habla del crimen organizado decían que son quiénes obtienen dinero manchado con sangre. La casa común quiere decir también que compartimos una familia común, y esto es parte de la declaración universal por los DDHH. Ahí señala que somos una misma familia, la experiencia de la fraternidad entre todos los hombres, esto está promovido por las religiones y los organismos internacionales, o sea tenemos todos el mismo derecho.

“Toda la creación surge del amor de Dios, y de cada criatura querida por él y hecha para la felicidad. El 30 por ciento de los alimentos se tiran, se confiscan a las personas y de ahí que las desechan. Adoptemos una vida más sobria y el modelo productivo de una sociedad consumista que debe ser mas solidario con los pobres, porque hay una misma crisis socio-ambiental. Esto es escuchar el clamor de la tierra y de los pobres”.

Sánchez Sorondo: “Debemos replicar una buena onda en la sociedad que surja de la experiencia para que los políticos produzcan leyes nuevas. Las grandes revoluciones han sido con presiones, los DD.HH vienen después de la guerra y la abolición de la esclavitud viene tras grandes guerras. Es algo mágico, místico con América Latina, aquí tienen un movimiento desinteresado que tiene esa indignación, que como dice el juez Casanello qué tenemos y podemos hacer

para defender la paz y la dignidad humana. Todas las religiones la tienen, como las bienaventuradas, felices los que sufren por la Justicia, los operadores de la paz, los misericordiosos, este es nuestro ejemplo y para todos ,no solo los bautizados. La carta que el Papa nos mandó la semana pasada dice : igualdad, fraternidad y libertad. La revolución francesa lo sacó del Evangelio”.

“Los 193 países votaron sin excepción el principio de los 17 puntos de desarrollo sustentable. Erradicar la pobreza y crear trabajo, esto por el magisterio del Papa fue aprobado, y en el punto 8 la voluntad de erradicar las formas de esclavitud.

Las ideas las tenemos claras y estos encuentros sirven para saber dónde tenemos que ir y cuales son las mejores prácticas, como la ley sueca que penaliza a los prostituyentes, y ver por otro lado en las víctimas en abrir escuelas, casas. Tenemos que replicar como organizaciones de La Alameda”

SÉPTIMO PANEL: INVESTIGACIONES

Marcelo Saín y Gustavo Vera

Este panel estuvo compuesto por el sociólogo y creador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Marcelo Saín y el titular de La Alameda y legislador porteño de Bien Común, Gustavo Vera.

Saín: “Si la decisión en la política no forman parte del poder público, que dejen de delegar en esos aparatos acciones políticas. El crecimiento de estos poderes ocultos es resultado de haber delegado por parte del poder político en ellos

dos teorías que han estado corriendo que es parte del sentido común de la política que no son ciertas: uno de ellos es que donde no existe un estado ausente. Primer idea tranquilizadora y que no es cierto, porque Estado y crimen organizado no formarían parte entre sí, sino que hay penetración de la mafia en el Estado”.

“El crimen organizado creció en Argentina, donde más existe el Estado. Tenemos un estado ilegal. Las redes más complejas del mercado criminal, sea trata, drogas o autopartes han crecido subordinados a través del Estado por el poder judicial y gran parte policial, que es el brazo ejecutor. Esto no quiere decir que todos los funcionarios, los partidos políticos y todos policías tengan un compromiso del crimen. Hay dos lugares intocables: la policía y el servicio de inteligencia”.

“Recuerdo año 2003, en la casa de un periodista y hablando con un alto funcionario, fuimos un gobierno de construcción de derecho, democratización con el movimiento obrero, pero fracasamos en materia de reforma de la estructura de servicios de inteligencia y seguridad. La izquierda del estado los incluía y por derecha los cercamos con Gendarmería y decíamos que ahí estaba el crimen. Porque no se reformaron estas dos instancias políticas como la policía y los servicios de inteligencia. Estamos todos convencidos que deben reformarse y adecuarse a la nueva mirada democrática”.

“La reforma integral no puede estar atada a un ministro que es mas fácil de desestabilizar. Nosotros no somos políticamente correctos, personas que tenemos muchos años en política y creemos que esto hace a la calidad democrática y tiene que estar limpio. Gustavo Vera se refirió a la mafiosidad, la relación promiscua de los sectores corruptos en el Estado ligado al crimen con la zona o territorio liberado. Se puede robar una billetera en el colectivo, pero no podés robar bebés, vender órganos, drogas y traficar personas si no tenés un pacto con funcionarios. Tenemos que replantearnos cómo se refunda un Estado”.