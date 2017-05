Bregman: “El cura Von Wernich participó en el asesinato de secuestrados y ahora puede quedar libre”

La referente del FIT se refirió además a la convocatoria a una movilización este miércoles 10 de mayo hacia la Plaza de Mayo al señalar que “estaremos en la calle nuevamente para enfrentar este fallo. Tres personas llenas de privilegios, como son los jueces de la Corte, no pueden pisotear una lucha de más de cuarenta años. El miércoles estaremos en Plaza de Mayo en el acto convocado por los organismos históricos. Lo haremos en forma independiente, porque lo peor que podemos hacer si buscamos en serio Memoria, Verdad y Justicia es borrar la historia reciente, que produce hechos como este: a esos jueces alguien los votó en el Senado, y no se extrañen que pronto se los encuentren hablándoles de los 30.000 detenidos desaparecidos como si nada pasara”.

Myriam Bregman, referente del Frente de Izquierda y abogada en las causas de lesa humanidad que llevaron a la condena por genocidio de Miguel Etchecolatz y Christian Von Wernich, se refirió al pedido que los represores hicieron para salir en libertad amparados en el reaccionario fallo de la Corte Suprema. “Julio López continúa desaparecido desde 2006, pero Etchecolatz, sin que se haya determinado su responsabilidad por ese secuestro, podría salir en libertad. No son ex represores, siguen cometiendo delitos: no sabemos qué pasó con Julio, ni con los 30.000 ni con los 400 jóvenes apropiados que aún restan recuperar”.

This entry was posted in Noticias Política . Bookmark the permalink