5 Apps para aprender a desconectar y trabajar y vivir mejor

Las nuevas tecnologías hacen la vida mucho más fácil en muchos aspectos, e incluso ahora más relajada. El celular puede ser el mejor aliado en el momento de dedicar unos minutos en la vida diaria a la relajación que se necesita para desprenderse del estrés, la tensión y las preocupaciones. Diferentes apps móviles, diseñadas especialmente para brindar ese escenario perfecto, permiten practicar mindfulness, a cualquier hora y en cualquier lugar para sentirse mejor.

El mindfulness es una habilidad que ayuda a controlar la ansiedad o el estrés, dormir mejor o mejorar las relaciones. Es una meditación con base científica y desde hace tiempo diversos terapeutas y especialistas en salud mental lo utilizan como complemento de la terapia (hasta como un método terapéutico por sí mismo) y como forma de meditación, entre otras aplicaciones.

Según varias investigaciones, el mindfulness, practicado al menos durante dos meses de manera regular (diariamente, durante unos 30 minutos) parece actuar en zonas del cerebro que regulan los procesos atencionales y la capacidad de sentir corporalmente las sensaciones, entre otras ventajas.

William Hope, la cobertura médica promotora de la vida saludable comparte sus App preferidas que guían en la práctica de esta meditación, con el fin de poder desconectar y vivir una vida más plena y consciente del momento presente.

 Intimind: Esta aplicación es una de las elegidas porque esta completamente en castellano. La descarga y las siete meditaciones de iniciación son gratuitas y el resto del contenido es pago. La aplicación ejemplifica situaciones cotidianas como el estrés laboral, circunstancias de la vida personal o periodos de angustia que pueden interferir con el rendimiento de cada uno. Elaborada por psicólogos expertos en midfulness, estimula a que se practique 10 minutos al día, donde cada uno quiera y cuando lo desee, para que la práctica se convierta en un hábito. Se puede descargar gratuitamente y esta disponible sólo para IOS.

 Headspace: Creada por un monje budista inglés, Andy Puddicombe con la idea de facilitar un tipo de “meditación para la vida moderna”, esta aplicación cuenta con una versión de prueba de 10 meditaciones para 10 días, teniendo un costo para ampliarla. Integra la lista de las aplicaciones preferidas ya que las sesiones guiadas son bien naturales, no hay entonación forzada ni frases estereotipadas. Solo disponible en inglés

 The Mindfulness APP. Esta aplicación se ha convertido en una de las más populares en el mundo y también está disponible en castellano. Se define como una aplicación para aumentar la atención consciente en la vida, es decir, la esencia de Mindfulness. Cuenta con su propia biblioteca de cursos y meditaciones adicionales y es una de las elegidas porque permite crear un calendario personalizado de meditación, que, cuando uno lo

 establece, la propia App envía un mensaje que recuerda que ha llegado el momento de desconectar. Disponible para iOS y Android.

 Conscious. Esta aplicación que integra esta lista, tiene la particularidad de ofrecer cada día un nuevo reto de mindfulness que ayuda a practicar la atención plena observando detalles tan diferentes como las propias emociones, el color azul o la textura de los objetos que uno toca. Solo está disponible inglés. Sí para Android y para iOS

 Buddhify. Esta aplicación propone diferentes guías para la meditación, en función del lugar en el que cada uno se encuentre y lo que está haciendo en cada momento. La elección de esta aplicación se basa en que se puede elegir la voz que guía en el proceso de reflexión y para dar ánimos, y porque también muestra cuál es la evolución de cada uno. Sólo disponible en inglés y con costo para ampliar las prácticas. Por otro lado, en nuestro país, se lanzó Meditacionya, un desarrollo de la empresa creadora de Buddhify. Esta nueva App busca ayudar a las personas a desarrollar la calma, la autoconciencia y la amabilidad en su agitada vida cotidiana. Disponible en castellano para IOS y Android.

De todas maneras, William Hope quiere destacar que, más allá de los gustos y recomendaciones, lo principal sea tener en cuenta los límites de este recurso a distancia ya que al no disponer de un contacto personal con un instructor de mindfulness y no conocer las características del usuario, no se puede garantizar el impacto de la práctica en cada persona; por tanto, es recomendable que si la persona lo considera conveniente, pueda asistir a la práctica de esta meditación de manera presencial siempre con el fin de sentirse mejor y vivir una vida atención plena y consciente.

