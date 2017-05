Día del Reciclador Urbano: Realizarán una campaña de difusión en el Obelisco

“El problema de la basura es sociocultural. No hay solución posible si no ofrecemo a la población la información, sobre todo desde la niñez y la adolescencia, acerca de la importancia y las ventajas de separar nuestros residuos en origen. Por otro lado, los recicladores urbanos, son quienes más han colaborado en la separación y reciclaje de los residuos sólidos urbanos. En la Ciudad de Buenos Aires, las cooperativas de cartoneros son las grandes recicladoras”, aseguró el legislador socialista.

This entry was posted in Medio Ambiente País . Bookmark the permalink