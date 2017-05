Adrián Camps: “El Jefe de la Policía está preso y el PRO y sus aliados no dan quórum en la Legislatura porteña”

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de mayo de 2017. Finalmente, por falta de quórum no pudo llevarse a cabo la sesión especial convocada para esta mañana, a fin de tratar la solicitud firmada por 25 legisladores de la oposición para que el Ministro de Seguridad y Justicia, Martín Ocampo, concurra a la Legislatura porteña a informar sobre la suspensión y detención del Jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar. Los bloques ausentes fueron PRO, Suma+, Confianza Pública, Coalición Cívica y Partido Socialista. “Según demostró la investigación del fiscal Campagnoli, en la Ciudad de Buenos Aires, la Federal se financiaba ilegalmente; el Jefe de Policía está preso y en la Legislatura no nos dan quórum para citar al Ministro Ocampo”, criticó el diputado Adrián Camps.

“Por un lado, el fiscal Campagnoli investiga una red de financiamiento ilegal de la Policía Federal, anterior a que se hiciera el traspaso efectivo a la Ciudad en enero de este año, que no sólo abarcaría a la Comisaría 35. Por otro, en su visita a la Legislatura, el Secretario de Seguridad Marcelo D’Alessandro, no pudo garantizar que ese sistema de recaudación no se haya traspasado en parte a la nueva Policía de la Ciudad. A todo eso hay que sumarle que el Jefe de la Policía porteña fue suspendido y se encuentra con prisión preventiva, dictada por la Justicia; y aún no se han activado los mecanismos legales vigentes para designar a su reemplazante. No se qué estamos esperando”, manifestó el legislador del PSA.

“La sesión se cayó porque el PRO y sus aliados no aparecieron, a pesar de que había temas urgentes para tratar; me parece que había motivos suficientes para que la Legislatura sesionara. Como oposición hemos asumido nuestras responsabilidades; queríamos debatir y no nos dieron quórum”, finalizó Adrián Camps.

Los diputados firmantes de la solicitud presentada para citar al Ministro Ocampo son: Gabriel Fuks (CNM), Adrián Camps (PSA), Graciela Ocaña (CP), Javier Gentilini (FR), Marcelo Ramal y Laura Marrone (FIT), Gustavo Vera (BC), Roy Cortina y Hernán Arce (PS), Carlos Tomada, Javier Andrade, Paula Penacca, Pablo Ferreyra, Lorena Pokoik, Andrea Conde, José Cruz Campagnoli y María Magdalena Tiesso (FPV), María Rosa Muiños y Claudio Heredia (BP), Natalia Fidel, Diego García de García Vilas, Juan Francisco Nosiglia, María Inés Gorbea, María Vischi y Hernán Rossi (SUMA+) .