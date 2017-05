Daniel Scioli vs Gisela Berger: “Daniel Scioli me pidió que haga un aborto”

Gisela Berger: “Daniel Scioli me pidió que haga un aborto”. “Ahora quiere formar la familia perfecta cuando, si no fuera por mí, no estaría… quería que me haga un aborto. A-BOR-TO”, afirmó Gisela Berger al portal Ciudad.com Y agregó: “Cuando me entero de que estoy embarazada y se lo digo, su reacción fue, ‘No. Esto es una cagada, esto es una cagada. ¿No hay algo para hacer?'”.

“No puedo creer esto. Desde que pasó lo que pasó con Sofía Clérici, (Daniel Scioli) no me llamó más. Apenas me pidió perdón y obviamente trató de componer la situación y no tirar todo lo que habíamos construido hasta el momento”, afirmó la modelo.

Berger dijo que ella no estaba enterada “de que él iba a dar esta noticia ahora” y que “pasaron tres meses sin poder contarle a absolutamente nadie del tema”.

“Por supuesto (que estoy enojada), porque está planteando ‘la familia feliz’ cuando lo único que hizo hasta ahora… no, no, no entiendo. Te juro que estoy completamente sacada y nerviosa, con la panza dura. El otro día que pasó lo de Sofía me puse a llorar mientras manejaba y me podría haber pasado cualquier cosa. Tuvo cero cuidado, nada de sensibilidad y ahora esto”, amplió.

El ex gobernador de Bueno Aires y ex candidato presidencial, Daniel Scioli, confirmó que su ex pareja Gisela Berger “está embarazada” y que será “papá a los 60 años”. Lo dijo en medio del escándalo sobre una supuesta infidelidad, tras la difusión de chats y videos que le envió la mediática Sofía Clérici. Ante el anuncio sorpresivo, la joven modelo salió al cruce: “Está planteando la familia feliz cuando él me pidió que me hiciera un aborto”.

Según la joven, que confirmó que está de tres meses y medio, ella ahora está sola. “Voy a hablar con mi familia porque en estos casi 3 meses y medio, Daniel me prohibió que hable con mi gente, con mis amigos, con mi familia. Y de repente que pasa lo de Sofía Clérici, paso toda esta angustia y él no me llamó ni para preguntarme, “Gisela, ¿cómo estás?”. Me pidió perdón y después nunca más. Ya no puedo hablar más, perdón. Un beso y gracias”.

A TRATAMIENTO

Panel sobre la Salud Mental Materna

Género Expertas en la materia advirtieron sobre la importancia de la prevención, detección y tratamiento de los trastornos mentales durante el embarazo y tras el nacimiento.

La diputada Victoria Roldán Méndez (PRO), presidenta de la Comisión de Salud de la Legislatura porteña organizó una mesa de exposición y debate en el Salón Alfonsín sobre la salud mental materna con la participación de psicólogas, médicas, docentes e investigadoras que resaltaron la necesidad de visibilizar la problemática, ya que afecta a las madres y también a los bebés, que serán futuros adultos.

“Tener un bebé está asociado a la alegría, pero no todo es color de rosas; un nacimiento puede suscitar angustias”, advirtió Roldán Méndez, ya que “muchas veces es difícil de diagnosticar” esta enfermedad.

Analía Sierra, coordinadora en Argentina de Pospartum Support Intenational, dijo que con organizaciones de Argentina, Austria, Australia, Canadá, España, Francia, Nueva Zelanda, Nigeria, Sudáfrica y Reino Unido, están promoviendo una campaña para que el primer miércoles de mayo “la Organización Mundial de la Salud (OMS) declare el día Mundial de la Salud Mental Materna”

Advirtió que hay “síntomas de la depresión prenatal y pos parto, pero hay dificultades en el diagnóstico”. Sierra dijo que tanto “el plantel médico como la propia mujer tienen que saber de esta enfermedad” para su tratamiento y “hay que sacar el tema a la luz para que las mujeres que sufren no se sientan solas”.

Las psicólogas María Marta Panizza y Judit Feldman, que trabajan en el Hospital Materno Infantil de San Isidro contaron sus experiencias. Feldman recordó que en Francia ya en el siglo XIX se realizaron trabajos científicos relacionados con la enfermedad posparto. Advirtió que hoy la OMS ha establecido que del 10 al 15% de las mujeres sufre depresión posparto, aunque en la mayoría de los casos no se diagnostica. “Por culpa, vergüenza o desconocimiento esconden el sufrimiento y en muchos casos tiene miedo de ser tachadas como malas madres”

Panizza explicó que “nuestra tarea es escuchar, oír más interpretar”, teniendo “una mirada integral biográfica, psicológica, histórica y social”. Destacó que hay que “humanizar la atención” teniendo en cuenta a los pacientes y aquellos que nos cuidan, refiriéndose al personal hospitalario que también deben ser comprendidos por su esforzada labor.

Eliana Marengo, médica de la Universidad Favaloro se refirió a las mujeres “en un contexto de diagnóstico de tratamiento psiquiátrico” antes de ser madres y destacó que “la maternidad no es un factor protector de la estabilidad psíquica y emocional”. Advirtió que independientemente de esto “todas las mujeres pueden padecer”, ya que “no se puede prevenir esta enfermedad mental, porque no se está diagnosticando”.

Myriam Galli, se refirió a los paliativos cuando un bebé nace muerto: “estamos en un área de mucha angustia”, donde es necesario hacer un duelo. “Parir muerte es un concepto siniestro; pero el primer trimestre de gestación es una época muy común de pérdidas”

El segundo panel estuvo integrado por las especialistas Celeste Elizondo, Alicia Lapidus, Fernanda Meques y Alicia Oiberman; que profundizaron los conceptos vertidos. Entre las interesadas y el público estuvo presente también María Patricia Vischi, diputada por Suma +.